Babiš se účastní oslav Slovenského národního povstání. Čaputová vyzvala k obraně svobody a demokracie

Babiše budou doprovázet na Slovensko předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), šéf Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). V srdci Slovenského národního povstání, v Banské Bystrici, společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou položí u Památníku SNP věnec.

„Letím na pozvání pana premiéra Pellegriniho. Je důležité si tyto události připomínat, nejen hrůzy války, ale i statečnost těch lidí. Je to i příležitost se potkat s předsedou slovenské vlády,“ řekl Babiš.

Čaputová vyzdvihla odvahu povstalců bojovat za zachování lidskosti a záchranu evropské civilizace. Podle ní za tyto hodnoty je nutné bojovat i dnes.

„Velmi si přeji, abychom i my, tak jako oni, našli v sobě dostatek síly, odvahy i odhodlání na obranu hodnot demokratického právního státu, svobody, spravedlnosti a lidské důstojnosti. V podmínkách, ve kterých tady a teď žijeme,“ poznamenala Čaputová.

„Tak jako každá doba i ta dnešní, má své vážné hrozby. Ve srovnání s povstaleckou generací máme to štěstí, že dnes se nemusíme se zbraní v ruce bránit proti nacistické mašinérii usilující o světovládu. Ale lhali bychom sami sobě, pokud bychom neviděli, že hrozby jsou zde stále přítomné a že i nyní, po 75 letech, naléhavě potřebujeme, aby pluralita nebyla překážkou spolupráce,“ dodala.

Předseda Národní rady Andrej Danko (SNS) varoval ve svém projevu před extremismem, lží a propagandou. Podle něj společnost ohrožuje, jak fašistický extremismus, tak ale i liberální.

„Abyste nepodlehli fašistickému ani liberálnímu extremismu. Manipulují vámi a lžou jen proto, aby ovládli vaše myšlení a naše milované Slovensko,“ prohlásil.

První vojenská přehlídka za 10 let

Kromě kladení věnců přichystalo Slovensko i vojenskou přehlídku, které se zúčastní přes 1500 vojáků a přibližně 200 kusů vojenské techniky. Bude se jednat o první vojenskou přehlídku za více než 10 let. Slovenský ministr obrany Peter Gajdoš (SNS) v této souvislosti popřel, že by se mělo jednat o demonstraci síly.

„Právě naopak, ozbrojené síly Slovenské republiky chtějí tímto způsobem vzdát hold těm, kteří v SNP bojovali,“ uvedl Gajdoš.

Podobně se vyjádřil i Miloslav Čaplovič, ředitel slovenského Vojenského historického ústavu, který se podílel na přípravách vojenské přehlídky.

„Z mého pohledu je hlavní smysl přehlídky v tom, abychom uctili spolubojovníky, naše dědečky a pradědečky. Nevidím v tom politiku. Je to rámec, jaký najdeme ve Spojených státech, ve Francii, v okolních zemích,“ řekl Čaplovič. „Pokud někdo řekne, že co mají oslavy SNP společného s vojáky, tak v první řadě to byli vojáci, kteří organizovali Slovenské národní povstání,“ zdůraznil.

Slovenské ministerstvo kultury na oslavy včetně obnovení některých památníků vyčlenilo 2,3 milionu eur (přes 59 milionů korun).

Mezník ve slovenských dějinách

Do povstání, které propuklo 29. srpna 1944, se zapojili bojovníci z řady zemí včetně Čechů a jeho centrem byla Banská Bystrica. Povstání mělo pomoci postupující Rudé armádě. Jedním z cílů bylo i obnovení Československa a ukončení kolaborace Slovenské republiky s nacisty. Hlavními veliteli povstání byli generálové Rudolf Viest a Ján Golian. Povstání iniciovala Slovenská národní rada, kde měli zásadní vliv komunisté.

Boje trvaly až do konce října a skončily porážkou povstalců. Partyzánská válka však pokračovala. V reakci na povstání německé síly ve spolupráci s Pohotovostními oddíly Hlinkovy gardy a s oddíly četnictva rozpoutaly na území Slovenska krvavý teror, při kterém byli hromadně zabíjeni civilisté včetně žen a dětí. Vypáleno bylo 90 obcí a po válce bylo odhaleno 211 masových hrobů.

Nedávný průzkum agentury AKO ukázal, že většina mladých lidí ve věku od 15 do 20 let má velmi špatné znalosti o SNP. Většina si myslela, že povstalci zvítězili, nebo spojovali povstání se sametovou revolucí v roce 1989.