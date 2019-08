Veterán porovnal oslavy SNP s bombastickými oslavami vylodění v Normandii. Proč by si to nezasloužili naši bojovníci?

„Oslavy 75. výročí SNP u mě oživují vzpomínky na Povstání. Vždyť to byla úžasná doba, kdy Svobodný vysílač, Banská Bystrica oznámil celému světu, že slovenský národ se zbraní v ruce povstal proti nenáviděnému nepříteli - fašismu. Do zákopů a na bojiště jsme nastupovali s nadšením, abychom něco dobrého udělali pro náš národ. SNP je světlá kapitola našich dějin, vždyť jsme se zařadili mezi vítězné národy druhé světové války. SNP její konec urychlilo,“ uvedl veterán pro agenturu TASR.

Strmeň se také pozastavil nad kritikou oslav letošního výročí SNP kvůli nákladům.

„Před pár měsíci byly bombastické oslavy vylodění v Normandii. Zasloužili si to ti bojovníci - takovou pompéznost? Určitě ano. Proč by si to nezasloužili naši bojovníci, kteří se nedožili vítězných salv 9. května na konci druhé světové války a kteří položili své životy za to, abychom se měli lépe?” odpověděl kritikům válečný veterán.

Dodal také, že účastníků SNP, kteří jsou dnes naživu, je již velmi málo a je třeba připomínat všechny, kteří šli do Povstání.

Strmeň se zúčastnil Povstání jako člen partyzánské jednotky na Španej Dolině, která se skládala ze 200 bojovníků. Bojoval u Kremnici a především v Turci.

Slovenské národní povstání

Do povstání, které propuklo 29. srpna 1944, se zapojili bojovníci z řady zemí včetně Čechů a jeho centrem byla Banská Bystrica. Povstání mělo pomoci postupující Rudé armádě. Jedním z cílů bylo i obnovení Československa a ukončení kolaborace Slovenské republiky s nacisty. Hlavními veliteli povstání byli generálové Rudolf Viest a Ján Golian. Povstání iniciovala Slovenská národní rada, kde měli zásadní vliv komunisté.

Boje trvaly až do konce října a skončily porážkou povstalců. Partyzánská válka však pokračovala. V reakci na povstání německé síly ve spolupráci s Pohotovostními oddíly Hlinkovy gardy a s oddíly četnictva rozpoutaly na území Slovenska krvavý teror, při kterém byli hromadně zabíjeni civilisté včetně žen a dětí. Vypáleno bylo 90 obcí a po válce bylo odhaleno 211 masových hrobů.

Nedávný průzkum agentury AKO ukázal, že většina mladých lidí ve věku od 15 do 20 let má velmi špatné znalosti o SNP. Většina si myslela, že povstalci zvítězili, nebo spojovali povstání se sametovou revolucí v roce 1989.