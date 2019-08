Kvůli Jankovské chce Matovič odvolat Pellegriniho. „Narkomani, podvodníci a spekulanti,“ zaútočil Fico na opozici

Mimořádná schůzka se má podle jednacího řádu Národní rady konat do sedmi dní od podání návrhu. Dříve OĽaNO vyzvalo premiéra, aby odvolal státní tajemnici ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou. Ta podle informací médií měla intenzivně komunikovat s podnikatelem Mariánem Kočnerem, který je obviněn z objednávky vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka.

„Na co nám je premiér, který chrání mafii? To může být premiérem rovnou Don Kočner,“ napsal Matovič na svém Facebooku. „Mimořádná schůze s návrhem na vyslovení nedůvěry Peteru Pellegrinimu bude příští týden. Podpisy jsou vybrané. Člověk, který místo toho, aby chránil státní orgány před vlivem mafie, chrání působení mafie na ministerstvu spravedlnosti, nemá co být premiérem,“ dodal.

Kauza Jankovské

Slovenská média dříve psala, že Jankovská měla s Kočnerem intenzivně komunikovat s Kočnerem prostřednictvím mobilní aplikace Threema. Tu Kočner označoval za „svou opičku“ a chtěl ji údajně dosadit do čela ministerstva spravedlnosti.

„Místo Mumlavé (pozn. Lucia Žitňanská, která skončila na čele ministerstva spravedlnosti v březnu 2018) ať dojde kdokoli, bude ministerstvo řídit Monika Jankovská. A to je moje opička,“ psal v Threemě Kočner Aleně Zsuzsové, která je rovněž obviněna z objednávky dvojnásobné vraždy.

Jankovská svou komunikaci s Kočnerem popřela. Policie však u ní provedla razii a zabavila její mobilní telefon. Vyšetřovatelé rovněž zabavili mobily i dvěma soudkyním a prokurátorovi. Ti byli údajně napojeni na Kočnera a rozhodovali v jeho prospěch.

Pellegrini prozatím odmítá odvolat Jankovskou na popud neověřených mediálních zpráv. Podle něj je nutné umožnit vyšetřovatelům, prokurátorům a soudcům dokončit práci.

„Odmítám hysterické výkřiky opozičních politiků i některých médií, že vláda nejedná nebo někoho kryje,“ zdůraznil premiér.

Ministr spravedlnosti Gábor Gál (Most-Híd) uvedl, že pokud se vazby Jankovské na Mariána Kočnera potvrdí, podá návrh na její odvolání. V případě, že by strana Směr-SD, která ji na funkci nominovala, nesouhlasila, zváží podání demise.

V pondělí 26. srpna k odvolání Jankovské vyzvala i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve zvláštním prohlášení v Prezidentským paláci.

„Pokud mají orgány činné v trestním řízení důvod zajímat se o komunikaci státní tajemnice s podezřelým z objednání vraždy a obžalovaným z jiných trestných činů, je neobhajitelné nadále setrvávat v jedné z nejvyšších pozic na ministerstvu spravedlnosti,“ prohlásila Čaputová.

Ficova ostrá reakce

Fico považuje iniciativu opozice odvolat vládu několik měsíců před koncem volebního období za neopodstatněnou. Podle něj opozici nejde o vytvoření alternativy nebo nové vize, ale o nenávist. Zdůraznil, že poslanecký klub Směr-SD bude koaliční vládu v čele s Peterem Pellegrinim bránit všemi dostupnými prostředky.

„Zoufalství opozice vyplývající z její neschopnosti přináší jen další a další hloupé nápady,“ napsal Fico na Facebook.

Ve své reakci se ostře pustil do čelních představitelů slovenské opozice.

„Poslanecký klub strany SMĚR-SD bude předsedu vlády a celou koaliční vládu před opozicí, kterou reprezentují uznání daňoví podvodníci jako A. Kiska a I. Matovič, narkoman a podezřelí z obchodování s drogami jako B. Kollár a M. Truban, pozemkový spekulant R. Sulík nebo privatizační dítě a vymítač politických stran M. Beblavý, bránit všemi dostupnými prostředky a návrh na vyslovení nedůvěry považuje za absolutně neopodstatněný, účelový a především legrační,“ napsal Fico.