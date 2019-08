Blaha: Fašismus je v první řadě protislovanská rasistická ideologie. A v rusofobii má dnes zuřivého následovníka

Ľuboš Blaha svůj příspěvek zahájil slovy, že se říká, že za bratislavskou výpadovkou ve Zlatých Pieskách je úplně jiný svět. A on to dnes pocítil na vlastní kůži.

„Prošel jsem se ulicemi Bánské Bystrice, kde proudilo spoustu lidí z celého Slovenska, aby vzdali hold Slovenskému národnímu povstání. Volali na mě, podávali mi ruku, přáli mi hodně štěstí, vyjadřovali podporu… Objímali jsme se, fotili jsme se, cítil jsem velkou podporu,“ píše Blaha na začátek.

Fašismus proti Slovanům

Politolog se na oslavách SNP setkal i s ruským kolegou z Rady Evropy, místopředsedou ruského parlamentu Petrem Tolstojem, který je pravnukem slavného spisovatele. „Vojna a mír byl mým prvním ruským románem, který jsem přečetl… Krásný pocit!,“ říká politik.

Blaha je hrdý na to, že na oslavách SNP nechyběli ti, kteří se o vítězství nad fašismem zasloužili nejvíc. Podle něj to řečník z Ruské federace dnes v Banské Bystrici řekl velmi přesně.

„Fašismus páchal genocidu na Slovanech a Židech. Ano, v tomto pořadí. Slovanů fašisté povraždili přes 30 milionů, Židů okolo 6 milionů. Nějak se na to zapomíná, takže to ještě jednou připomeňme – fašismus je v první řadě protislovanská rasistická ideologie. A v rusofobii má dnes zuřivého následovníka,“ upozorňuje Blaha.

Ano, Gustav Husák si zaslouží velký respekt

Politik si není jasný, jestli si uživatelé všimli té hysterické reakce médií na proslov Andreje Danka, který vyzdvihl Gustava Husáka. Ale ptá se, jak novináři mohou být tak tupí? Podle něj nikdo nemůže zpochybnit, že Husák byl jedním z lídrů povstání. Nikdo také nemůže zpochybnit, že za své vlastenectví hnil v base. A nikdo podle něj také nemůže zpochybnit, že se zasloužil o federaci, díky které později mohla vzniknout i Slovenská republika.

„Můžete stokrát zpochybňovat éru normalizace, i když vám miliony lidí řeknou, že se žilo dobře, ale to teď neřešme. Husák byl nezpochybnitelný hrdina SNP. Tak proč tu sakra piští nějaké liberální prázdné hlavy?!,“ diví se Blaha.

Ať radši média řeší němou prezidentku

Politik se rozčiluje, že by média měla radši řešit prezidentku Čaputovou, která podle něj není ani schopná zpívat slova hymny. Ať dále média řeší, že na ní dnes musela celá armáda několik minut čekat, protože se někde zamotala. Ať také řeší, že její projevy jsou bezobsažné, patetické, prázdné a trapné.

„Toto ať řeší slovenská média a ne to, že předseda parlamentu s úctou hledí na jednu z nejvýraznějších osobností Slovenského národního povstání – komunistu Husáka,“ přidává politolog.

Byl jsem Husákovi zapálit svíčku – ano, dnes

Politik dále uvádí, že po návratu z Banské Bystrice zamířil rovnou na hřbitov do Dúbravky, kde zapálil doktorovi Husákovi svíčku. Myslí si, že by s Andrejem Dankem měli popřemýšlet, jak tomuto velikánovi postavit památník, prý si ho zaslouží. A také by se možná hodilo, aby mu každý rok na SNP byla zapálena svíčka. Mohla by to být taková malá tradice, protože byl hrdinou. A podle Blahy by to měl každý vědět.

Husák byl jiná liga než Čaputová

„Prezident Husák byl osobnost, na rozdíl od dnešní prezidentky Slovenska. Nechci pošťuchovat, ale on na rozdíl od Čaputové nepodváděl při své právnické praxi. Nepřijímal peníze z Ameriky. Ani se nevěnoval smetištím. On riskoval svůj život v SNP za naši svobodu. Seděl deset let v lochu za to, že miloval Slovensko. A vždy bojoval za sociální spravedlivost a lepší život pro chudé. Tomu se říká prezident. Ne tomu, co dnes nebylo schopné ani zpívat slova naší hymny…“ pokračuje Blaha v kritice.

SNP 2.0

Podle politika ho dnešní den nabyl neuvěřitelnou energií. „Děkuji, přátelé! Všem, které jsem potkal a podal si s ním ruku, kteří mi píšete a sdílíte mé status, všem vám chci říct, že si vaší podpory upřímně vážím a z celého srdce děkuji,“ píše na závěr Blaha.

Na samém konci příspěvku vyzývá k novému národnímu povstání, které by mělo být namířeno proti novým fašistům a extrémistům.

„Je čas na nové národní povstání. Proti novým fašistům, proti novým extrémistům – proti neoliberálům,“ uvádí na závěr Ľuboš Blaha.

Oslavy 75. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici

V Banské Bystrici na Slovensku vyrcholily vojenskou přehlídkou oslavy 75. výročí Slovenského národního povstání (SNP). Ve čtvrtek 29. srpna se 2500 vojáků a 200 armádních vozidel předvedlo obyvatelům v centru města v rámci oslav.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se zúčastnila akce a uvedla, že si moc přeje, aby Slováci našli v sobě dostatek síly, odvahy i odhodlání k obraně hodnot demokratického právního státu, svobody, spravedlnosti a lidské důstojnosti v těch podmínkách, ve kterých tady a teď žijí.

Průvodu se zúčastnilo deset veteránů povstání, kteří se zúčastnili ozbrojeného odporu proti okupačním nacistickým silám během 2. světové války.