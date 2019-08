Harabin: Čaputová ke Kočnerovi nikdy neměla blíž jako dnes. Dohodla se s Lajčákem a Pellegrinim?

Slovenský politik Štefan Harabin se ve svém blogu pustil do úvahy, ve které přišel k závěru, že Čaputová ke Kočnerovi nikdy neměla blíž jako dnes. Jako jedním z důvodů tohoto tvrzení označil to, že Čaputová jmenovala Kočnerova spolupachatele velvyslancem.

Podle Harabina by s trochou nadsázky titulky v mainstreamových médiích měly dnes vypadat například takto: „Kočner nikdy nebyl tak blízko Prezidentského paláce“ nebo „Čaputová neměla nikdy blíže ke Kočnerovi jako dnes.“

Politik dále pokračuje, že právě tato prezidentka před pár dny v souvislosti se zveřejněnými zprávami Kočnera, které veřejnosti dávkuje deník N, uvedla:

„Pokud mají orgány činné v trestním řízení důvod zajímat se o komunikaci státní tajemnice s podezřelým z objednávky vraždy a obžalovaným z jiných trestných činů, je neobhajitelné nadále setrvávat na jedné z nejvyšších pozici na ministerstvu spravedlnosti."

Komplic Kočnera

Harabin nadále pokračuje, že tři dny na to jmenuje za velvyslance Kočnerova komplice z kauzy Technopol Kováče ml. Podle něj se přitom nejedná o osobu, která by byla zmíněna jen v nějakých zprávách, ale přímého spolupachatele trestného činu, kde je oba zachránila amnestie Kováčova otce. A navíc se po zrušení amnestie opět ocitl v pozici obviněného. Kromě toho Kováčova trestná činnost pokračovala i během jeho diplomatické mise na Tchaj-wanu, kde je jako slovenský velvyslanec podezřelý, že se spolupodílel na podvodu, který převyšoval 30 milionů eur.

Podle politika je také třeba si položit otázku, kdo nad tímto člověkem drží ochrannou ruku. Do služeb ministerstva zahraničí byl přijat Kukanem během vlády Mikuláše Dzurindy a záštitu nad ním nyní převzal ministr v demisi Lajčák.

Dohoda mezi prezidentkou a ministrem zahraničí?

Harabin dále uvádí, že Michal Kováč mladší se totiž mohl stát velvyslancem pouze po předem dosažené dohodě mezi prezidentkou a ministrem zahraničí. Pokud by s jeho nominací kterákoli z uvedených stran nesouhlasila, tak se velvyslancem nestane. Jak je známo, Lajčák má mnohem blíže ke Kiskovi než ke Směru, protože Lajčákova manželka a manželka Kiskova bratra jsou sestry.

Politik dále píše, že v zájmu objektivity ale nelze opomenout, že SMĚR v tomto případě není bez viny, pokud jde celkovou odpovědnost. Neboť vláda v čele s Pellegrinim za SMĚR návrh Lajčáka na Kováče ml. schválila a až následně se dostal k Čaputové.

Otázkou podle něj ale je, proč premiér jde v této věci na ruku Čaputové a Lajčákovi. Jsou spolu nějak dohodnutí?

Harabin připomíná, že Čaputová bojovala se zlem už i ve volebním klipu před prezidentskou kampaní, ve kterém nevezme úplatek od imaginárních Kočnerovců. V realitě se podle něj však zachovala přesně naopak. Kočnerovu kumpánovi vyšla vstříc a jmenovala ho do státní funkce a bude placen z našich daní.

Nevídaný kariérní skok

Podle něj Čaputová na práci aktivistky v Sorosově mimovládce charakterově i světonázorově v podstatě i docela stačila. Nesmírně ho však překvapilo, když si právě ji vybrali jako kandidátku na prezidenta. Byl to pro ni nevídaný kariérní skok, i když průkopníkem ve znevažování funkce prezidenta byl již její předchůdce.

Bývalý prezidentský kandidát dále píše, že velvyslanec v zahraničí reprezentuje nejen svou republiku, ale i hlavu státu. Pokud Čaputové nevadí, že ji bude v zahraničí reprezentovat Kočnerův spolupachatel, měla by brát ohled alespoň na to, že velvyslanec reprezentuje i Slovensko.

Podle něj je proto o to trapnějšího, když tyto liberální etalony slušnosti vyzývají každého, kdo byl jen zmíněn v Kočnerových zprávách, k odstoupení, ale pokud se jedná o osoby z jejich politického tábora, tam nevadí ani přímý Kočnerův spolupachatel, nepřekáží ani Kočnerův bratr v kampani Čaputové . Bratr Kočnera sice za skutky svého bratra nemůže, ale Harabin si jen zkouším představit, co by se o něm psalo, kdyby nebyl u Čaputové, ale byl by zaměstnán například jako vrátný u Nejvyššího soudu za éry předsednictví Harabiny.

Protest před Prezidentským palácem

Politik věří, že Matovič nezklame a před Prezidentský palác svolá protest, kde bude na Čaputovou křičet, že Kočnerův kumpán nemůže být ve slušné společnosti velvyslancem. Očekává, že i pan Truban spolu s Beblavým a Hlinem svolají tiskovku, kde se ohradí vůči starým Kočnerovým politikům.

„Pokud se tak nestane, znamená to, že tito samozvaní tzv. noví politici jen balamutí lidi, že přinesou nějakou změnu. Je třeba si pak položit i otázku, zda je SMĚR nyní ve vládě reprezentován Pellegrinim s Čaputovou dohodnutý? A politický souboj pouze předstírají?“ ptá se Harabin.

Štefan Harabin na závěr uvádí, že vyměnění kleptomanské oligarchie Směru za digitální a drogovou totiž žádnou změnu nemůže přinést.

Zprávy v Threemě

Nedávno Denník N uveřejnil části rozšifrované komunikace Kočnera s další podezřelou z vraždy Kuciaka Alenou Zsuzsovou, kteří si dopisovali přes aplikaci Threema. Z ní vyplývá, že kontroverzní podnikatel má úzké vazby na nejvyšší politiky na Slovensku.

Kočner měl mít údajně osobní schůzky s tehdejším premiérem a šéfem strany Směr-SD Robertem Ficem a posílat podklady pro televizní debaty šéfovi Národní rady a SNS Andreji Dankovi. Danko měl mít údajně i osobní kontakty na Zsuzsovou. Kočner dále píše, že si telefonuje i s tehdejším ministrem vnitra Robertem Kaliňákem.

Uvedení politici své vazby na Kočnera odmítají. Fico na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že se s Kočnerem vídal pouze na společenských akcích a k žádné osobní schůzce nikdy nedošlo. Média pak obvinil z džihádu proti Směru. Danko přiznal jednu dvouhodinovou schůzku v roce 2014, ale již k dalším kontaktům údajně nedošlo. Svou komunikaci s Kočnerem popřel i Kaliňák.