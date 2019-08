„S rukou v kapse a vysmátý jako lečo.“ Blaha zkritizoval způsob, jakým lídři opozice vzpomínali na hrdiny SNP

Ľuboš Blaha v sobotu na Facebooku sdílel fotografii, na které jsou zachyceni opoziční lídři – Michal Truban (Progresivní Slovensko), Miroslav Beblavý (SPOLU – občanská demokracie), Andrej Kiska (Za lidi) a Alojz Hlina (Křesťanskodemokratické hnutí) – na oslavách 75. výročí Slovenského národního povstání.

Sjetý jako lečo

Jako prvního Blaha zkritizoval Michala Trubana, který se nedávno „proslavil“ výroky o drogách.

„Truban vzdal úctu hrdinům s rukou v kapse a vysmátý jako lečo. Truban si v kapce žmoulá pět gramů bílého. Ani netuší, co je SNP, zajímá ho jen LSD, IT, love a Amerika. Liberální generace. Bez jakéhokoliv vztahu ke Slovensku a k národním dějinám. Vysmátý jako lečo, však co může být zábavnější než tisíce mrtvých, které bojovaly za takový přežitek, jako je národ,“ píše Blaha ironicky.

Ve válce by vystřídal všechny strany

Další na řadu přišel Miroslav Beblavý, který by podle Blahy ve válce vystřídal všechny strany.

„Oportunista Beblavý by v době války činil přesně tak, jako to dělá celý život. Vystřídal by všechny strany, aby z toho měl co největší osobní prospěch. Všude by intrikoval, všude by zrazoval. Znáte ty týpky – ve škole bonzovali učitelce na spolužáky a nikdy nikam nezapadli, protože se jim nedalo věřit. Lidovec, nacista, komunista, demokrat – je to jedno,“ říká na adresu slovenský politolog.

Kolaboroval by jako první

Kritice se nevyhnul ani bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, který by podle Blahy kolaboroval jako první.

„Kiska by byl první, kdo by s Němci vypaloval slovenské vesnice. Vždyť jeho největším nepřítelem jsou Rusové. A komunisté. On by nešel po boku s Husákem nebo Šmidkem. Dal by přednost Německu. Ten sladký Západ. Tam by vydělal miliony. Na ničem jiném mu nezáleží,“ komentuje Blaha.

Jako ve fotbalové zdi

Jako poslední byl zkritizován Alojz Hlina. Podle Blahy jeho Křesťanskodemokratické hnutí vůbec netuší, proč by se mělo oslavovat SNP.

„Hlinovo KDH je pohrobkem lidovců. Ti absolutně netuší, proč by měli oslavovat SNP. A tak tam Lojzko stojí jako ve fotbalové zdi před přímým kopem. Neví, co má dělat, je zmatený, tak se tam kření jako hospodský, když počítá večerní tržbu. Nejraději by změnil KDH na sluníčkářskou stranu, aby dostal cukříček od Mutti Merkelové in Deutschland. Über alles. A tak neví, jestli má mít rád Německo, nebo nemá mít rád Německo, a tak tam stojí a kření se jako smyslů zbavený,“ dokončil zhodnocení opozičních lídrů Ľuboš Blaha.

Oslavy 75. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici

V Banské Bystrici na Slovensku vyrcholily vojenskou přehlídkou oslavy 75. výročí Slovenského národního povstání (SNP). Ve čtvrtek 29. srpna se 2500 vojáků a 200 armádních vozidel předvedlo obyvatelům v centru města v rámci oslav.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se zúčastnila akce a uvedla, že si moc přeje, aby Slováci našli v sobě dostatek síly, odvahy i odhodlání k obraně hodnot demokratického právního státu, svobody, spravedlnosti a lidské důstojnosti v těch podmínkách, ve kterých tady a teď žijí.

Průvodu se zúčastnilo deset veteránů povstání, kteří se zúčastnili ozbrojeného odporu proti okupačním nacistickým silám během 2. světové války.