„Jak si může dovolit takto kopat do vlastního národa?” Blaha řekl své k chování Čaputové v zahraničí

Blaha se ve svém rozsáhlém postu pozastavil nad tím, co Zuzana Čaputová řekla rakouským médiím. Celou věc označil skandál. „Jak si jen může dovolit takto kopat do vlastního národa?!“ ptá se a poznamenává, že jí zjevně nedošlo, že už není jen skládková aktivistka, ale hlava státu. Nikoli však Rakouska či USA, ale Slovenska…

Dle Blahy je úkolem Čaputové Slovensko zastupovat, nikoli na něj kydat špínu.

„Tak máme další hlavu státu, která nechápe, že „zastupovat Slovenskou republiku navenek“ (čl. 102, odst. 1, písmeno a) Ústavy SR) neznamená prezentovat své pocity, (politické) preference a antipatie, a tím utvrzovat předsudky našich západních sousedů vůči nám,“ stojí v jeho příspěvku.

Slovenský politik také poukazuje na to, že když už prezidentka neví nebo nechápe, co je úkolem státníků a diplomatů, tak by alespoň jako (bývalá) advokátka mohla chápat, že když někoho „zastupuje“, nebude o něm vyprávět něco, co je v rozporu s jeho zájmy, i kdyby to náhodou opravdu byla pravda.

Podle jeho mínění navíc není v zájmu Slovenska, aby si „naši sousedé o nás mysleli, že si neumíme vyřešit své vlastní problémy“.

Takto se prezidentka nesmí chovat, myslí si Blaha

Poslanec Národní rady SR závěrem vyzval nejvyšší představitelku země, aby vše dementovala.

„Paní Čaputová, prosím, dementujte, že jste to řekla. Řekněte, že jen neumíte anglicky a že vás špatně přeložili. Na něco se vymluvte. Třeba na nové šaty, že vás tlačily boty nebo něco,“ píše politik.

Blahovi šlo především o to, aby prezidentka vyvrátila, že v zahraničí kydala na svou vlast. To si dle jeho mínění totiž rozhodně dovolit nemůže. A pokud to hlava státu nechápe, měla by se dle politika vrátit zpět na smetiště.

„Vy máte Slovensko chránit a šířit naše dobré jméno, ne se Západu podbízet a špinit vlastní republiku. Kapišto?!“ stojí v závěru jeho postu.

​Kritika Čaputové ze strany Blahy

Nejedná se však o první případ, kdy se slovenský politik obul do tamní prezidentky. Již v minulosti ji kritizoval za její výroky. Konkrétně se mu nelíbilo, co Čaputová prohlásila na své první oficiální návštěvě v České republice.