„Tomu se říká kouzlo nechtěného.“ Blaha vysvětlil, proč ruská delegace nebyla pozvána na vzpomínkové akce v Polsku

Na fakt, že se ruská delegace nezúčastnila vzpomínkových akcí kvůli rozhodnutí polských úřadů, upozornil na své facebookové stránce i Blaha.

„Dnes (pozn. 1. září) si ve Varšavě západní lídři připomněli začátek druhé světové války. Bez Rusů. Zato s Němci. Mnoha lidem to vadí, ale proč? Dnes se přece připomínalo, kdo válku začal – proč by tam byli Rusové?“ začal svůj post politik.

„Byli tam Němci – správně. To oni začali válku. To oni jsou hlavní viníci. Doufám, že slavnostní program sponzoroval ThyssenKrupp – ti totiž sponzorovali i Hitlera. Byli tam Američané – správně. To jejich korporace dělaly s hitlerovským Německem lukrativní byznys. To oni nechali dva roky Němce plundrovat Evropu. Byli tam Britové – správně. Koho Winston Churchill obdivoval více než Benita Mussoliniho? Kdo vymyslel první koncentrační tábory? Byli tam Francouzi – správně. Kdo pomohl Hitlerovi více než naši velcí západní spojenci, když v Mnichově 38 předali Hitlerovi Československo?“ napsal.

„A nebyli tam Rusové – správně. Oni nemají s prvním zářím 1939 nic společného. Nezapříčinili válku. Ale vyhráli ji. Tomu se říká kouzlo nechtěného. Poláci tak velmi chtěli provokovat Rusy, až si nakonec zorganizovali schůzi pachatelů a obětí… tam Rusové fakt neměli co dělat. Oni nebyli pachatelé. Ani oběti. Oni byli vítězové,“ uvedl.

Na závěr politik sdělil názor, že důležité jsou oslavy 9. května v Moskvě, kam by Slovensko mělo poslat svého zástupce.

„Nemyslím Čaputovou, ta zastupuje americký Eset. Myslím nějakého zástupce, který reprezentuje náš národ,“ uzavřel.

80. výročí začátku 2. světové války v Polsku

V neděli 1. září u příležitosti 80. výročí vypuknutí 2. světové války se v centru Varšavy konala vzpomínková akce. Na danou akci však Polsko nepozvalo ruskou delegaci, i když pozvalo všechny své současné spojence v NATO, EU, a to včetně Německa a zemí Východního partnerství.

Své rozhodnutí polské úřady odůvodnili tím, že se 1. září 1939 SSSR války nezúčastnil, a země hodlá strávit akci spolu s těmi, s kým úzce spolupracuje. Náměstek ministra zahraniční Polska Szymon Szynkowski vel Sęk také uvedl, že Rusko nebylo pozváno, protože nevyhovělo „současným kritériím“. Kromě toho dodal, že chtělo Polsko vzdát hold památce tragických událostí v „duchu historické pravdy“, v čemž Rusko údajně vůbec není zainteresováno.

V Rusku na toto rozhodnutí zareagovali kriticky. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov k věci dodal, že žádné vzpomínkové události v jakékoli zemi na světě, které pojednávají o výročí Velké vlastenecké války a druhé světové války, nelze bez účasti Ruské federace považovat za úplné. Vyslovila se v této souvislosti i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, která označila pozici Varšavy za hloupou.