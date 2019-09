Pellegrini reaguje na odstoupení Jankovské

Svůj projev začal premiér tím, že sdělil své stanovisko ohledně vynášení rozsudků. Ty mají podle něj vynášet jen soudy a vyšetřují je orgány činné v trestním řízení. Dále sdělil, že „spravedlnost se nedělá na ulici ani v médiích a já dodnes nedisponuji konkrétními důkazy, které by mi stačily na vyvození politické zodpovědnosti“.

Řekl, že v případě, že by disponoval konkrétnějšími a detailnějšími informacemi, které postačují na vyvození politické zodpovědnosti, udělal by to tak bezodkladně, jak to slíbil slovenské veřejnosti.

Pokračoval zmínkou o včerejší schůzce s ministrem Gálem. Tvrdí, že právě po schůzi je rád, že se státní tajemnice rozhodla učinit takový krok.

„Věřím, že situace se nyní upokojí a budou následovat odchody dalších veřejně činných osob z politického života, které se přímo potkávaly s Marianem K. Tyto osoby jsou například pan Matovič anebo pan Sulík a já pevně věřím, že tito dva pánové budou následovat kroky paní státní tajemnice. Od této doby všechny další skutečnosti musí prověřovat už jen orgány činné v trestním řízení,“ uzavřel své vyjádření na adresu odstoupení Jankovské.

Kauza Jankovské

Média informovala o tom, že státní tajemnice ministerstva spravedlnosti Monika Jankovská měla komunikovat s M. Kočnerem prostřednictvím mobilní aplikace Threema. Údajně byla kandidátkou, kterou chtěl podnikatel prosadit na post šéfky slovenského ministerstva spravedlnosti.

V této souvislosti vyzval , lídr hnutí OĽaNO, premiéra Pellegriniho a ministra spravedlnosti Gála, aby okamžitě stáhli Jankovskou z postu. Ta své kontakty s Kočnerem popřela a sdělila, že na Matoviče podává trestní oznámení. Národní kriminální agentura (NAKA) však provedla u Jankovské zajišťovací úkony, a úřednice jí předala svůj mobilní telefon.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala Jankovskou, aby odstoupila. Podle prezidentky je neobhajitelné nadále setrvávat ve funkci na ministerstvu spravedlnosti, pokud mají orgány činné v trestním řízení důvod zajímat se o její komunikaci s Kočnerem.

Odstoupení Jankovské

Během úterní tiskové konference sdělila Monika Jankovská, že odstupuje ze své funkce tajemnice slovenského ministerstva spravedlnosti. Sdělila, že funkce se vzdává pod tlakem, který je vyvíjen na její rodinu, současně si zrušila i svůj profil na Facebooku, který nesl jméno „Bránit se vyplatí“.