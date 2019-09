Slovenský poslanec Rajtár podal trestní oznámení na několik osob včetně podnikatele Kočnera

Právě jednou z osob, na které je trestní oznámení podáno, je podnikatel Marián Kočner. „Ze zveřejněné komunikace přes aplikaci Threema vyplývá, že se Marián Kočner snažil o moji diskreditaci,“ zdůvodňuje své konání Rajtár. Zároveň tvrdí, že podnikatel zjišťoval i jeho telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem jeho sledování.

V trestním oznámení je zmíněna i osoba Norberta B. Podle poslance Rajtára vyplývá z veřejně dostupných informací o lustrování novinářů, že danou lustraci plnili policisté pravděpodobně na pokyn Norberta B. pro podnikatele Mariána K.

Případ Filipa Rybaniče

Kauza, která hovoří o lustrování více než dvaceti novinářů, podle všeho souvisí s policejním vyšetřováním případu Filipa Rybaniče, poslaneckého asistenta. Ten se totiž dříve, ještě jako zaměstnanec banky, díval na účty tehdejšího ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Policie chtěla zjistit, zda neposkytl nějaké informace novinářům.

Rybaničův případ byl policií uzavřen v květnu roku 2017, a to tak, že bylo navrženo podání žaloby. K lustrování Jána Kuciaka došlo až na podzim roku 2017 a informace, že vůbec nějaké lustrování proběhlo, se dostalo na veřejnost až poté, co byl novinář se svou snoubenkou zavražděn.

Kauza Jankovské

Aplikace Threema se na Slovensku stala známější poté, co vyplynulo, že státní tajemnice ministerstva spravedlnosti Monika Jankovská měla komunikovat s M. Kočnerem právě přes výše zmíněnou aplikaci. Jak informovala média, údajně měla být kandidátkou, kterou chtěl podnikatel prosadit na post šéfky slovenského ministerstva spravedlnosti.

V souvislosti s tím vyzval Igor Matovič lídr hnutí OĽaNO, premiéra Pellegriniho a ministra spravedlnosti Gála, aby okamžitě stáhli Jankovskou z postu. Tajemnice však své kontakty s podnikatelem popřela a oznámila, že na Matoviče podává trestní oznámení. Později však Národní kriminální agentura (NAKA) provedla u Jankovské zajišťovací úkony, a úřednice jí předala svůj mobilní telefon.

Na kauzu Jankovské reagovala například samotná prezidentka Zuzana Čaputová. Vyzvala tajemnici, aby odstoupila. Podle prezidentky je neobhajitelné nadále setrvávat ve funkci na ministerstvu spravedlnosti, pokud mají orgány činné v trestním řízení důvod zajímat se o její komunikaci s Kočnerem.

Během úterní tiskové konference sdělila Monika Jankovská, že odstupuje ze své funkce tajemnice slovenského ministerstva spravedlnosti. Sdělila, že funkce se vzdává pod tlakem, který je vyvíjen na její rodinu.

Po odstoupení Jankovské se na svém facebookovém profilu vyjádřil k situaci i premiér Pellegrini. Sdělil, že „spravedlnost se nedělá na ulici ani v médiích a já dodnes nedisponuji konkrétními důkazy, které by mi stačily na vyvození politické zodpovědnosti“. Uvedl, že v případě, že by disponoval konkrétnějšími a detailnějšími informacemi, které postačují na vyvození politické zodpovědnosti, udělal by to tak bezodkladně, jak to slíbil slovenské veřejnosti. Závěrem dodal, že od této doby všechny další skutečnosti musí prověřovat už jen orgány činné v trestním řízení.