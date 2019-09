Slovenský rezort obrany chce modernizovat letiště Sliač. Kvůli novým F-16

Ministerstvo obrany (MO) SR chce zrekonstruovat a zmodernizovat leteckou základnu Sliač. Předpokládané náklady jsou 55,38 milionu eur. Vyplývá to z návrhu ministerstva, který je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení.

„Neprovedení minimálních doporučených změn dodavatelem letecké techniky by způsobilo omezení při provozu nové letecké techniky a nebylo by zajištěno dodržení záručních podmínek,“ uvedli v obranném rezortu.

Poznamenává se, že stavba by měla mít tři části.

První část sestává z rozšíření pojezdových drah směrem k přistávací dráze a z vybudování nových pojezdových drah. Investovat by se mělo 39,8 milionu eur.

Druhou část projektu tvoří rekonstrukce a modernizace letecké základny. Zahrnuje například výstavbu mycího zařízení na letadla, rekonstrukci trafostanice či vybudování nového vjezdu od obce Sielnica. V tomto případě ministerstvo vyčíslilo předpokládané náklady na více než 13,8 milionu eur.

Třetí část projektu představuje rekonstrukce haly Husár 1 až 3 v hodnotě přes 1,76 milionu eur.

„Realizaci jednotlivých částí rekonstrukce a modernizace stavby je třeba uskutečnit synchronně, protože je podmíněna výlukou letiště na Sliači,“stojí v dokumentu ministerstva.

Výdaje chce rezort hradit z vlastního rozpočtu. Přesné náklady budou známy po provedení veřejných zakázek, které musí nejprve schválit vláda.

Nákup F-16 Slovenskem

Slovenská republika nakoupí stíhací letouny F-16 C / D Block 70 americké výroby. První čtyři letouny F-16 by měly na Slovensko dorazit v roce 2022. Zbývajících deset bude dodáno do konce roku 2023.

Obstarávat se bude 14 kusů letadel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého i pozemního personálu.

Za celou zakázku s municí, přepravou, dvouletou údržbou a výcvikem pilotů Slovensko zaplatí téměř 1,6 miliardy euro.