Harabin stáhl svou kandidaturu na předsedu Nejvyššího soudu

Harabin pověděl, že „kromě skrytých zákulisních intrik, které jako vždy nekalým způsobem rozhodují o tom, kdo bude úspěšný a kdo ne, je tu i přímý a viditelný důkaz. Čaputová bez kousku hanby vyhlásila, že pokud jí právoplatně zvolený předseda Nejvyššího soudu nebude po vůli, odmítne ho jmenovat“. Dále dodal, že prezidentka je příkladem toho, jak se „vrcholná politická kasta snaží ukrást vlast a vzít si ji celou pro sebe“.

Důvody stažení kandidatury

Harabin pokračoval a vyjádřil svůj názor, že této „politické kastě“ v podstatě nejde vůbec o lidi, spravedlnost a zákon, tudíž to, čemu by měl sloužit Nejvyšší soud. „Jde jim vždy jen a jen o sebe a jejich vlastní privilegia. Předseda Nejvyššího soudu zvolený za těchto podmínek bude sloužit pouze vrcholné privilegované kastě a jejím bohatým sponzorům,“ řekl a dodal, že vzhledem k tomu, že se toho nechce zúčastňovat, rozhodl se stáhnout svou kandidaturu.

Kromě jiného sdělil Harabin i to, že poté, co bude zvolen předseda Nejvyššího soudu, oznámí konkrétní kroky, které by podle jeho slov měly vést k nastolení pořádku a k zaručení, že bude v zemi platit spravedlnost pro každého. Zároveň poznamenal, že nemá v plánu nečinně a nestranně přihlížet na dění v zemi. „Vím, co se musí udělat, a vím, jak to udělat, a nebojím se to udělat,“ oznámil.

V reakci na to sdělil mluvčí prezidentky Martin Strižinec pro TASR, že její vyjádření i nadále platí, a že prozatím nebude prezidentka komentovat Harabinovy kroky.

Harabin jako předseda Nejvyššího soudu

Na začátku srpna oznámil soudce a bývalý kandidát na slovenského prezidenta Harabin, že bude kandidovat na post předsedy Nejvyššího soudu. V této funkci již dříve působil v letech 1998 až 2003 a později od roku 2009 až do roku 2014. Současné vedení Nejvyššího soudu obvinil z toho, že se stalo místem působení organizovaných zločineckých skupin. Podle něj za to nese odpovědnost současná předsedkyně soudu Daniela Švecová.

Nového předsedu Nejvyššího soudu bude 9. září volit Soudní rada SR. Pro zvolení bude nutné získat hlasy alespoň 10 z 18 členů Rady. Uvažuje i o kandidatuře předsedkyně Ústavního soudu Ivetty Macejkové nebo soudkyně Nejvyššího soudu Janě Bajánkové, která dříve šéfovala i Soudní radě.

Druhou Harabinovu volbu v roce 2009 doprovázely i protesty. V průzkumu z roku 2013 velká část Slováků označila Harabina za symbol korupce a justiční mafie. Harabina kritizovali za to, že údajně bránil reformě soudnictví a zahájil disciplinární řízení vůči svým kritikům z řad soudců.

Mezi lety 2006 a 2009 působil i jako ministr spravedlnosti ve vládě Roberta Fica. Na tuto funkci ho nominovala strana ĽS-HZDS bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. V průzkumu z roku 2013 velká část Slováků označila Harabina za symbol korupce a justiční mafie. Nicméně loni obsadil třetí místo v prvním kole prezidentských voleb na Slovensku s 14 %.