Fico čelí trestnímu oznámení kvůli výrokům o Mazurekovi

Národní kriminální agentura Prezídia Policejního sboru Slovenské republiky oznámila, že se zabývá výroky expremiéra a předsedy strany Směr-SD Roberta Fica, který ve svém video prohlášení na sociálních sítích zařadil rozsudek Nejvyššího soudu SR v případu exposlance ĽSNS Milana Mazureka do kategorie mediálních a dodal, že Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ. Později šéf Směru-SD vysvětlil, že chtěl jenom poukázat na pokrytectví.