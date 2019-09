„Tohle by si neměla dovolit ani opilá puberťačka.“ Blaha se znovu obul do Čaputové. Škodí SR jako na běžícím pásu, tvrdí

Blaha rovněž poznamenal, že málokterý národ si kvůli fašistům vytrpěl víc než právě Bělorusové.

„Bělorusové bojovali i za naši svobodu a umírali v SNP i za nás. A místo toho, abychom jim vyjádřili vděčnost a pozvali je na naše oslavy Slovenského národního povstání, tak je zde hejtují kdejaké liberální nicky, které za druhé světové války nenašly odvahu ani dopít kávičku a před Němci by zbaběle utekly,“ uvedl.

Blaha: Čaputová překročila všechny meze

Prezidenta Běloruska, Alexandra Lukašenka, však na oslavu 75. výročí Slovenského národního povstání pozval předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko, a to během své návštěvy Běloruska na začátku června. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová však běloruskému prezidentovi vzkázala, že toto pozvání není pozváním prezidentské úrovně.

„Není to pozvánka ode mě. Prezidenta by měl pozvat prezident republiky,“ vysvětlila Čaputová, která se domnívala, že její slova budou pro Lukašenka jasným signálem.

Blaha však tento krok ze strany prezidentky považuje za „sprosťárnu“. A proč tedy Bělorusové na oslavy nedorazili?

„Kvůli této arogantní tetě, která zapomněla, že již není místní sorosovskou aktivistkou a že její úlohou není urážet lídry jiných států. A určitě ne těch států, ke kterým nás váže tak silné historické pouto,“ dodal Blaha.

Podle něj, „Čaputová škodí Slovensku jako na běžícím pásu“, konkrétně pak „kope do Ruska, kope do Číny, kope do Běloruska. A v zahraničí kope i do Slovenska“.

Na konci svého příspěvku se Blaha Bělorusům omluvil za to, jak neschopnou a agresivní prezidentku Slováci mají.

„Neberte ji prosím vážně, ona jen plní pokyny Velkého bratra,“ napsal politik a dodal, že doufá, že jejich parlamentní návštěva „pomohla napravit vzájemné vztahy, které Čaputová zlomyslně ničí“.

„A Čaputová ať se stydí doma v koutě. Něco takového by si neměla dovolit ani opilá puberťačka. Tohle si Bělorusko od Slovenska nezasloužilo,“ uzavřel věc Blaha.

Kritika slovenské prezidentky

Již dříve politik ostře kritizoval prezidentku, která podle něj není schopná ani zazpívat slova hymny.

„Prezident Husák byl narozdíl od dnešní prezidentky Slovenska osobnost. Nechci pošťuchovat, ale on, narozdíl od Čaputové, nepodváděl při své právnické praxi. Nepřijímal peníze z Ameriky. Ani se nevěnoval smetištím. Riskoval svůj život v SNP za naši svobodu. Seděl deset let v lochu za to, že miloval Slovensko. A vždy bojoval za sociální spravedlivost a lepší život pro chudé. Tomu se říká prezident. Ne tomu, co dnes nebylo schopné ani zpívat slova naší hymny…“ napsal Blaha.