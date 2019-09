„Láska k národu je zcela přirozený pocit, ale musíš se za něj stydět.“ Blaha odhalil, jak funguje nejstarší trik liberálů

Nacionalista, komunista, populista a doslova extremista – takovým způsobem dle europoslance za Směr-SD Ľuboše Blahy označují liberálové každého, kdo „vyznává jakoukoliv hodnotu kromě svobody a demokracie“. Jak to dle něj funguje, popsal ve svém novém příspěvku na Facebooku.

Podle Blahy se stalo nebezpečným mít rád svůj národ a svou zemi, protože takový člověk může být považován za extremistu nebo komunistu, v tom případě, zda „chcete, aby stát pomáhal lidem a reguloval ekonomiku“.

„Začíná to Zákoníkem práce a končí to gulagy. Každý, kdo odmítá volný trh, je vlastně potenciální extremista a chce házet do propastí statisíce obětí jako Pol-Pot. Nesmíš pomáhat lidem. Protože si extrém,“ píše Blaha.

Podle něj je tedy velmi jednoduché stát se fašistou – stačí mít jenom obavy z multikulturalismu a chránit vlastní kulturu.

„Pokud chceš hájit zájmy běžných dělníků, normálních pracujících lidí, tak pozor, si populista. Nesmíš chránit většinový národ, to je přece populistické. Nesmíš lidi respektovat, musíš je poučovat a přesvědčovat o tom, že nezáleží na nich, ale jen na menšinách a na bohatých. Jinak jsi populista a extrém,“ popisuje Blaha.

Z toho tedy vyplývá, že nikdo nesmí kritizovat liberalismus, jinak bude nacistou nebo stalinistou.

Dále se politik ve svém postu dotknul i otázky Romů, což je taky velmi citlivé téma. „Pokud se ti nelíbí, jak žijí Romové z nedaleké osady, tak si rasista. Neházíš je sice všechny do jednoho pytle, ale označil si je za Romy, a to znamená, že jsi tím urazil všechny Romy na celém světě a jsi zralý na basu,“ píše.

A co by měl člověk dělat, když mu Rom ukradne hodinky? Blaha odpovídá následovně: „Máš vesele mávnout rukou, projevit soucit nad sociální situací této těžce zkoušené komunity, freneticky křičet, že Romové mají svá lidská práva a že miluješ jejich kulturu, případně zloději romské národnosti k hodinkám přidat i peněženku a pulovr, protože jinak jsi rasista a extrém.“

Stejná situace se podle něj odehrává, pokud někdo sympatizuje s Čínou (bude maoistou) nebo Ruskem (bude považován za obhájce KGB).

A co je smyslem „liberální demagogie“? Podle poslance Blahy je smyslem vytvářet iluzi, že všechny hodnoty, které liberalismus právně neuznávají, vedou do extrému.

„Láska k národu je sice zcela přirozený pocit, ale máš se za něj stydět, protože tě označí za nacionalistu. Sociální cítění je sice tou nejpřirozenější lidskou vlastností, ale ty ho máš v sobě potlačovat a myslet jen na sebe, jinak tě označí za komunistu,“ uvádí.

Všechny tyto hodnoty tedy nemají žádný vyznám, protože jsou podle liberálů sociálním konstruktem.

„A když jim řekneš, proč se tedy nevykašlat i na liberalismus, svobodu, demokracii, individualismus, lidská práva a Evropskou unii, když i ty jsou všechny sociálním konstruktem, tak to už ne, to se urazí a označí tě za fuj-fuj extremistu,“ vysvětluje Blaha.

Blaha rovněž připouští, že ne všichni liberálové jsou natolik netolerantní. „Ale na Slovensku jsou liberálové stále agresivnější a pronásledují jakýkoliv jiný názor jako potenciální hrozbu. A proto jsou nebezpeční. Proto se mění na extremisty. Jsou to inkvizitoři 21. století,“ tvrdí Blaha.

Nakonec ale píše, že lidé na Slovensku už konečně otevírají oči. Skutečným extrémem jsou totiž oni.

„Slovenský liberalismus, jak ho předvádí Deník N, SME, a všechny ty Čaputové, Trubanové či podobné loutky Esetu, to všechno je zlo. Čisté zlo. Chraňte před ním své děti. Je myšlení nebezpečné,“ varuje Blaha své čtenáře.

"Jak si může dovolit takto kopat do vlastního národa?" Blaha řekl své k chování Čaputové v zahraničí https://t.co/8iEVZIiiTT pic.twitter.com/SSOAo5OTEd — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 2, 2019

