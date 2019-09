Hanzelová k Ficově podpoře Mazureka: Poslanci Směru si kupují volební kroužky v romských osadách

Podle Hanzelové jde o paradox, a to vzhledem k tomu, že zástupci Směru-SD podle ní ve volbách těží z hlasů romské menšiny. Novinářka dokonce tvrdí, že si je i „kupují“. Píše o tom portál Hlavné správy.

Hanzelová ve svém komentáři napsala, že v kontextu hlavního tématu posledních hodin by ráda připomněla, že někteří poslanci Směru-SD si podle ní „pravidelně kupují kroužky ve volbách v romských osadách“.

„Dokázat se nám to podařilo jednou, s Ivanou Ratkovskou, při posledních parlamentních volbách. Vše ostatní už léta poslouchám od mimovládek a terénních pracovníků a stačí, když se v obci s osadou zeptáte kněze nebo učitele,“ představila svůj pohled bývalá členka redakce zpravodajství RTVS.

„Poslanci Peter Chudík a Stanislav Kubánek, oba za Směr, se záhadně „prokroužkovali“ v obci Lomnička, i v nedaleké obci Rakúsy. Rakúsy byly o to patrnější, protože obec má dva volební okrsky – osadu a obec. V obci měli oba nula kroužků a vyhrál tam celkem pochopitelně nejpopulárnější politik Směru Robert Fico. V osadě tehdejší premiér úspěch neměl a záhadně ho „překroužkoval“ Kubánek s Chudíkem. Dokonce i Robert Kaliňák se v té době divil, že „ta čísla jsou překvapivá, já jsem naštěstí nikdy v žádném okrese předsedy nepřekroužkoval.“

Fico čelí trestnímu oznámení kvůli výrokům o Mazurekovi

Již dříve média informovala o tom, že národní kriminální agentura Prezidium Policejního sboru Slovenské republiky oznámila, že se zabývá výroky expremiéra a předsedy strany Směr-SD Roberta Fica. Ten ve svém videoprohlášení na sociálních sítích zařadil rozsudek Nejvyššího soudu SR v případu exposlance ĽSNS Milana Mazureka do kategorie těch mediálních a dodal, že Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ. Později šéf Směru-SD vysvětlil, že chtěl jenom poukázat na pokrytectví.

Tříčlenný senát Nejvyššího soudu odsoudil Milana Mazureka za jeho rasistické a hanlivé výroky na adresu romského etnika, které byly odvysílány v říjnu 2016 v Rádiu Frontinus, k peněžitému trestu ve výši 10 000 eur. Nejvyšší soud v úterý 3. září na svém veřejném zasedání zpřísnil loňský rozsudek Specializovaného trestního soudu v Pezinku (STS), co se týče výšky peněžitého trestu. Verdikt je pravomocný. Mazurek tak už není poslancem Národní rady.