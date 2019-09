Fico má nejspíše další problém: Pellegrini si jej chce předvolat, aby mu vysvětlil výroky o Mazurekovi

Již dříve média informovala o tom, že se národní kriminální agentura Prezidium Policejního sboru Slovenské republiky zabývá výroky expremiéra a předsedy strany Směr-SD Roberta Fica. Ten totiž ve svém videoprohlášení na sociálních sítích uvedl: „Milan Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ. Pokud někoho popravíte za pravdu, uděláte z něj národního hrdinu.“ Později šéf Směru-SD vysvětlil, že chtěl jenom poukázat na pokrytectví.

Jeho slova se však nezamlouvala ani Peterovi Pellegrinimu, který se nechal slyšet, že si bude muset Fica předvolat a promluvit si s ním.

„Člověk, který je zodpovědný za část historie Slovenska, nemůže říci, že si tohle myslí celý národ. Nemůžeme vést takové řeči a musíme je odsoudit,“ dodal premiér s tím, že chce vědět, co mají Ficova slova znamenat.

„Chci vědět, jestli je to nová doktrína strany, jestli je to individuální názor nebo je to něco, s čím chce jít do voleb?“ doplnil Pellegrini a konstatoval, že tyto výroky hluboce zasáhly slovenskou společnost.

Pellegrini si rovněž stojí za tím, že tímto způsobem by se neměl vyjadřovat žádný politik, jelikož jsou taková slova podle premiéra nebezpečná.

Dále se premiér Slovenska v relaci na TA3 zmínil o dalších parlamentních volbách. Například nepotvrdil, že bude jedničkou na kandidátní listině Směru-SD v příštích volbách. Dohody podle něj ještě nejsou uzavřeny. Soustředí se spíše na to, aby Směr-SD nabral nový dech a opět vyhrál volby. Hodlá stranu posunout dopředu, přijít s novými myšlenkami a zároveň chce reagovat i na nové výzvy.

Kauza Mazureka

Tříčlenný senát Nejvyššího soudu odsoudil Milana Mazureka za jeho rasistické a hanlivé výroky na adresu romského etnika, které byly odvysílány v říjnu 2016 v Rádiu Frontinus, k peněžitému trestu ve výši 10 000 eur. Nejvyšší soud v úterý 3. září na svém veřejném zasedání zpřísnil loňský rozsudek Specializovaného trestního soudu v Pezinku (STS), co se týče výšky peněžitého trestu. Verdikt je pravomocný. Mazurek tak už není poslancem Národní rady.