„Potřebuje vytvořit iluzi, že ji všichni milují.“ Blaha ostře reagoval na odmítnutí Čaputové jít s ním do debaty

Poslanec Národní rady Slovenské republiky za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha na své facebookové stránce poukázal na „nechutnou cenzuru“ TV Markíza. Televize zpočátku vyjádřila zájem pozvat do nedělní diskuze s prezidentkou někoho ze strany Směr-SD, ale poté, co byl navržen Ľuboš Blaha, televize nesouhlasila a vybrala jiné kandidáty. Poslanec v tom vidí pokus chránit prezidentku před kritikou.

Oponenty prezidentky Zuzany Čaputové se v pořadu stal poslanec Ľubomír Galko (za SaS), poslanec Anton Hrnko (za SNS) a politik Richard Vašečka (Křesťanská unie).

Ľuboš Blaha ve svém příspěvku na Facebooku poděkoval prezidentce za to, že mu alespoň poskytla volný víkend, ale také poukázal na to, že výběr hostů nebyl objektivní. Dle něj je totiž jasné, že „opoziční poslanci budou opoziční prezidentku trhat na kusy“. Dále napsal, že bude Markízu bojkotovat.

„Nevím, jak vy, ale já budu Markízu bojkotovat. Nevidím důvod asistovat jako divák při této maškarádě. Považuji to za nechutnou cenzuru,“ uvedl.

Dále poukazuje na skutečnost, že on sám není důvodem, proč ho nepozvali. Důvodem je prý samotná prezidentka.

„Ale pravda je, že arogantně odpálili nabídku nejsilnější vládní sociálnědemokratické strany, která do relace nabídla Blahu. A do debaty nenasadili žádného politika Směru. Jen aby chránili svou milovanou královnu Zuzanu I. Zbabělou,“ dodal.

Média tak podle něj „potřebují vytvořit iluzi, že Čaputovou všichni milují“. Stojí si za tím, že „Blaha by jim to pokazil, a tak má zákaz“.

Čaputovou navíc označil za Kim Ča-Put, čímž narážel na vůdce Severní Koreje Kim Čong-una. Dále poslanec vyzdvihl také hádky a neshody uvnitř opozičních stran:

„A to se hádají jen uvnitř vlastních stran. Když to slepí a budou se tito rozhádanci hádat navzájem, tak to bude ještě větší legrace. To fakt chce někdo volit tuto bandu rozhádaných děcek? Pokud by tohle vládlo, bude tady bordel a chaos jako za Radičové, ne-li horší,“ napsal.

V komentářích uživatele Bláhovi psali, že je jeho post velmi pobavil.

„Hlava státu bude spokojená, jelikož její oponent je ze SAS. Mají to v názvu solidarita. To bude zas hlazení, ofukování. Hlava státu nebude mít trauma z dnešní neděle, ale ani my, přátelé, my si budeme užívat hezký den bez ní. Pane poslanče, znovu jsem se pobavila. Přeji Vám a Vaší rodině nikým a ničím nerušenou příjemnou neděli,“ napsala jedna z komentujících.