„Je to špatné a nebezpečné, pokud si někdo dokáže koupit spravedlnost,“ reaguje Čaputová na kauzu kolem Kočnera

Kauza podnikatele Mariana Kočnera, obviněného z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka, je symptomem. Ukazuje nám, kde je ve společnosti problém. V nedělní diskusní relaci Na tělo v televizi Markíza to prohlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Píše o tom portál Hlavné noviny.

Hlava státu považuje za špatné a nebezpečné, aby si někdo z pozadí vybudoval takovou pozici, že si dokáže kupovat spravedlnost.

„Toto je něco, na co je třeba zaměřit pozornost. Řešení existují, pokud bude vůle je přijmout na systémové, a potom i personální úrovni,“ řekla. Prezidentka reagovala i na vyjádření předsedy Směru-SD Roberta Fica ohledně bývalého poslance Národní rady (NR) SR Milana Mazureka. Ten byl za rasistické výroky na margo romské menšiny pravomocně odsouzen.

Čaputová nesouhlasí s tvrzením, že to, co Mazurek řekl na adresu Romů, si myslí i většina Slováků. Zároveň poznamenala, že Slovensko jako země potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu. „Takové výroky byly za tou mezí a nepřispívají k ničemu, určitě ne k řešení,“ podotkla.

Čaputová mimo jiné uvedla, že vítá, že z funkce státní tajemnice ministerstva spravedlnosti odstoupila Monika Jankovská (Směr-SD). To, zda má Jankovská následně obléct soudcovský talár, je podle prezidentky na svědomí bývalé státní tajemnice.

„Je to věcí i kompetentních institucí, které mají možnost zjistit si potřebné skutečnosti a případně iniciovat disciplinární stíhání a v rámci něj i pozastavit výkon funkce soudce,“ uvedla prezidentka.

Pokud jde o mimořádnou parlamentní schůzi, na níž chce opozice odvolat z funkce premiéra Petra Pellegriniho (Směr-SD), tu bude Čaputová podle vlastních slov pouze sledovat, jak dopadne. Údajně nechce být součástí politického boje. Poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS) považuje za správné, aby se tato schůze konala, protože Pellegriniho vnímá jako „loutkového premiéra“.

V případě blížící se voleb nového předsedy Nejvyššího soudu SR Čaputová opakovaně deklaruje, že bude při jmenování brát ohled nejen na odbornost kandidáta, ale i na jeho osobnostní kritéria. Podle ní by to ale neměla být osoba, která by nepřispívala v důvěryhodnost justice.

Čaputová vyzvala k velkým změnám v justici

Dříve se psalo, že prezidentka SR ve svém prohlášení k aktuální politické situaci v zemi uvedla, že setrvání ve funkci státní tajemnice ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské (Směr-SD), která měla dlouhodobě komunikovat s Marianem Kočnerem, obviněným z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, je neobhajitelné.

Prezidentka také poznamenala, že spravedlnost byla na Slovensku „zbožím“ a jistí lidé si ji tak dokázali koupit. Takový stav ale podle ní musí skončit.

Zároveň vyjádřila podporu vyšetřovatelům a prokurátorům. Během svého projevu zdůraznila, že slovenská justice potřebuje očistu. Za hlavní prioritu Čaputová považuje důvěryhodnost institucí na ochranu práva.

„Neměli bychom v této situaci paušalizovat a pro selhání jednotlivých lidí, ať už v policii, prokuratuře nebo u soudu, zavrhnout všechny, kteří v soudním systému pracují. Každý z nich by měl však svým dílem, a ještě více než jindy, ukázat občanům, že mu na důvěryhodnosti našich orgánů záleží,“ vyslovila svůj názor prezidentka.