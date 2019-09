Fico burcuje: Už teď si opozice mezi sebou dělí křesla ve vládě, volby ale vyhrajeme my

Na slovenské politické scéně to vře. Ačkoliv nový průzkum ukázal, že v srpnu by parlamentní volby vyhrál Směr-D, tak zakladatel právě této strany Robert Fico ve videu zveřejněném na Facebooku burcuje, že opozice si už rozděluje křesla ve vládě, ale podle něj stejně vyhraje Směr.

Slovenský politik Robert Fico dnes na svém Facebooku zveřejnil projev věnovaný volbám a politické situaci na Slovensku. Ve svém projevu kritizuje opozici, která se snaží rozdělit už před volbami vládní křesla, Fico ale varuje, že Směr-SD stejně volby vyhraje.

„Udělali jsme všelijaké chyby, ale k tomuto tématu se ještě dostanu. Ale přátelé, ani já, ani Žiga, ani Raši, ani Blanár, ani Kamenický, ani Kaliňák nechodíme potetování a nebereme drogy jako Truban. A říkám to úplně vážně. Tohle je proboha ta alternativa pro Slovensko? Dámy a pánové, my jsme nevymetli všechny politické strany, nebyli jsme pravou rukou sociálního netvora Kaníka a ani nejsme děti rodičů, které privatizovali jako pan Beblavý. On se postaví a řekne, já jsem nový politik. Ať jde někam, ten nový politik. Jaký ty jsi nový politik, byl jsi všude. Jednoduše odmítám, aby se někdo stavěl do této polohy, že já jsem tady a vy jednoduše nemáte právo říkat něco jiného,“ říká Fico na začátku.

Nejsme jako Kiska

Nadále se politik pustil do bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky, který podle jeho slov ukradne všechno, co není přivázáno na řetězu. Navíc mu vyčetl využívání státního letounu.

„A jdu dále. Nejsme jako pan Kiska – daňový, pozemkový a volební podvodník, který by ukradl všechno, co není uvázané na řetězu. Milion eur prolétal letadlem na úkor daňových poplatníků, dokonce létal z Popradu do Košic státním letadlem, aby si zahrál tenis. Zkuste si představit, že by Pellegrini nebo já letěl z Popradu do Košic státním letadlem, abych si zahrál tenis. Kde jsme to skončili,“ pokračuje naštvaně Fico.

Matovič s jeho DPH podvody

Dále se Fico ve svém projevu věnuje Igoru Matovičovi a jeho DPH podvodům, navíc Boris Kollár je podle něj podezřelý i z obchodování s drogami.

„A můžu pokračovat dále. Určitě nejsme jako pan Matovič s jeho DPH podvody či pan Kollár podezřelý prakticky ze všeho, včetně obchodování s drogami. Jsou tady materiály, které Národní bezpečností úřad potvrdil, že jsou pravé. Které dokazují, že pan Kolár je podezřelý z obchodování s drogami. Tak si teď opět představte, že já, Pellegrini, Žiga, Kamenický, Blanár, Richter, kteří tu sedí, bychom byli podezřelí z obchodování s drogami. Absolutně bychom definitivně skončili,“ pokračuje politik.

Napojení na zahraniční zpravodajské služby

Fico nadále upozorňuje, že na Slovensku existuje firma, která je napojená na zahraniční zpravodajské služby. Nakonec uvádí, že Směr volby vyhraje a sestaví novou vládu.

„Dámy a pánové, tady je strana lidí s pochybnými kontakty na zahraničí a firmy. Dnes se tu jasně říká, že jedna firma, která podporuje opozici, je přímo napojená na zahraniční zpravodajské služby. A toto má být ta alternativa pro Slovensko? Před tímto se máme třást? Já to jednoduše odmítám, my jsme daleko před nimi. A pokud budeme mít rozum, tak ty parlamentní volby nejen vyhrajeme, ale myslím si, že sestavíme novou vládu,“ řekl na závěr Fico.

Vyměníme neschopné politiky

Andrej Kiska navíc včera zveřejnil příspěvek s fotografií na základě průzkumu AKO pro HN. Z fotografie vyplývá, že Kiska je považován za druhého nejvhodnějšího premiéra. Porazit ho dokázal pouze Peter Pellegrini.

Bývalý slovenský prezident Kiska to okomentoval slovy, že si váží důvěry občanů a že i to byl jeden z důvodů, proč z politiky neodešel.

„Ve straně Za lidi jsem dal dohromady tým odborníků, kteří brzy představí svůj program. Společně uděláme všechno proto, aby po parlamentních volbách došlo ke změně, abychom vyměnili neschopné politiky. O tom, kdo bude premiérem, samozřejmě rozhodnou voliči ve volbách. Ještě jednou děkuji za důvěru. Jdeme dál,“ napsal Kiska ve svém příspěvku.

Průzkum na Slovensku

Agentura AKO pro slovenské Hospodářské noviny provedla průzkum, kdo by v srpnu vyhrál parlamentní volby na Slovensku.

S 19,6 procenty by volby ovládl Směr-SD, následovala by koalice PS/Spolu s 15,5 procenty a třetí by skončila ĽSNS Mariana Kotleby s 10,9 %.