Prokurátor vyslýchal Mariána Kočnera. Dotazoval se ho na směnky, Fica i Kaliňáka

Podnikatel Marián Kočner v pondělí stanul u soudu a odmítl obžalobu z padělání směnek. Proces se konal v bratislavském Justičním paláci.

Na co se prokurátor ptal?

Podle všeho se Šanta ptal například na to, zda Kočner ve vazbě žádal pomoc od Roberta Fica, Roberta Kaliňáka nebo speciálního prokurátora Dušana Kováčika. Obžalovaný ale reagoval tak, že „ničí pomoc nepotřebuje“.

Další dotazy směřovaly k tou, zda dotyčný někoho označoval v Threeme jako „opičku“.

„Nebudu se vyjadřovat k žádným věcem, které údajně pocházejí z komunikace, která dodnes není nijak znalecky dokázána. Já tvrdím, že je nezákonným důkazem,“ reagoval na dotaz.

Následovala také otázka, jestli Kočnerovi pomáhal Norbert Bödör lustrovat některé osoby. To ale obžalovaný odmítl a tvrdil, že Bödör nemá prostředku k tomu, aby něco takového udělal.

Směnky, směnky a zase ty směnky

Pokud jde o směnky, potvrdil, že o nich komunikoval se spolumajitelem Penty Jaroslavem Haščákem. Odmítl však specifikovat, o čem, a navrhl předvolat dotyčného jako svědka.

Kočner je obžalován z padělání směnek a maření spravedlnosti spolu s Pavlom Rusko Na svou obhajobu ale opakovaně tvrdil, že „kdyby byly směnky falešné, nikdy by je nevrátil k soudu“.

Marián K. také dodal, že pokud by byly směnky falešné, tak by je nevymáhal prostřednictvím své firmy, ale přes offshorovou firmu. Směnky vymáhal pomocí firmy Inkasní servis. Také zmínil, že by směnky v rámci přípravného řízení nikdy nevrátil k soudu.

„Nevrátím proti sobě důkaz k soudu,“ tvrdil a opakoval tvrzení Pavola R., že řešení přes směnky navrhl zavražděný advokát Ernest Valko, který měl při přípravě směnek asistovat.

Již dříve prokurátor Šanta uvedl, že takový zločin nemá v historii československé kriminalistiky obdoby. V případě, že bude mužům prokázána vina, hrozí jim až dvacetileté vězení.

Kočner medializací incidentu trpěl

Obžalovaný hovořil i o tom, že od medializace incidentu v Markíze trpěl daným sporem celé dva roky. Jeho děti údajně chodily domů s pláčem a média ho měla vykreslovat jako kriminálníka.

V souvislosti s médii se Šanta obžalovaného ptal, zda platil nebo podporoval nějakým způsobem některé z médií, aby pozitivně informovala o kauze. Kočner přiznal, že například Martinovi Daňovi občas zaplatil kávu.

Otázky obhájců

Podle portálu výpověď Mariána K. po krátké přestávce pokračovala otázkami jeho obhájců. Ti se ho hned na úvod zeptali, zda zná Ninu Sobotovičovou. Ta v současnosti pracuje jako redaktorka deníku Sme a jako studentka žurnalistiky dělala s Kočnerem rozhovor do bakalářské práce o kauze Gamatex.

Kdo je Marián Kočner?

Podle obhájců prokurátor Šanta žádá její předvolání. Obžalovaný tvrdil, že ve zveřejněném rozhovoru Sobotovičová uvedla vyjádření, která neodpovídala jejich setkání.

Marián Kočner je slovenský podnikatel, jenž je už více než rok ve vazbě kvůli případu padělání směnek v hodnotě téměř 69 milionů eur (1,78 miliardy korun).

Je obviněný nejen z padělání směnek, ale také z vraždy mladého investigativního novináře Jána Kuciaka. Ten byl spolu s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou zavražděn v únoru roku 2018 v jeho domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Policie za hlavní motiv vraždy označila novinářovu práci. Kuciak se zabýval podezřeními z údajných daňových podvodů, které se týkaly i lidí blízkých nejsilnější vládní straně Směr sociální demokracie.

Dále je obviněn z vytunelování firmy Gatex za 700 tisíc eur, neoprávněné vratky DPH ve výši tří milionů eur při převodu bytů v bratislavské Five Star Residence a poškozování věřitelů při ovládnutí golfového hřiště v Báči.