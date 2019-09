V Bratislavě vykolejil vlak Regiojetu, trať je neprůjezdná

Podle mluvčí Regiojetu Alžběty Nečasové vykolejila v Bratislavě prázdná motorová jednotka na výhybce do depa Regiojetu. Dodala, že ve vlaku se nacházel pouze strojvedoucí, a ten neutrpěl žádná zranění. „Příčina vykolejení se vyšetřuje. Jako nejpravděpodobnější se jeví porucha výhybky, případně materiální selhání výhybky, konkrétně její prasklý jazyk,“ dodala pro TASR k situaci. Na místo nehody byl vyslán nehodový vlak.

K situaci se na sociální síti vyjádřila vlaková společnost. „Vlaky Regiojet linky S70 jsou zkráceny do stanice Bratislava-Nové Mesto. Neobsluhují hlavní nádraží,“ píše se v příspěvku. Regiojet rovněž uvedl, které vlaky nyní jezdí, konkrétně se jedná o vlaky Os 4323, Os 4325 a Os 4327 a REX 1771, je však nutné, aby jeli přes stanici Bratislava-Predmestie a budou mít pravděpodobně větší zpoždění.

Společnost napsala informace i o náhradní dopravě, kdy z nádraží Bratislava-Nové Mesto lze využít tramvaj číslo 4, která jezdí na Trnavské mýto, Kamenné námestie a pod Most SNP. Společnost rovněž upozornila, že je nutné počítat s vyšším zpožděním.

Podle informací, které byly zveřejněny na oficiálním facebookovém účtu společnosti by měla být doprava na hlavní nádraží obnovená v 16:20. Nicméně vlaky linky S70 budou mít až do večera zpoždění až do 60 minut.

Regiojet a jeho největší investice

Na začátku září bylo informováno, že společnost RegioJet nakoupí patnáct lokomotiv TRAXX MS3 nové generace, které plánuje využívat v osobní železniční dopravě. Smlouvu uzavřela s kanadským výrobcem Bombardier Transportation.

V tiskové zprávě dopravce bylo uvedeno, že se jedná o největší investici v historii společnosti určenou k postupnému unifikování jeho flotily nejmodernějších více systémových lokomotiv. Nyní používá společnost celkem čtyři lokomotivy TRAXX MS2e.

„Kromě zvýšení efektivity a nižších provozních nákladů nám tyto nové lokomotivy také umožní další expanzi služeb kvalitní a moderní železniční dopravy pod značkou RegioJet v celém regionu střední Evropy,“ sdělil Jiří Schmidt, provozní ředitel RegioJetu. Rovněž bylo uvedeno, že kromě nákupu 15 lokomotiv TRAXX MS3 existuje i opce na dodávku desítek dalších kusů.

Nové on-line řešení

Uvádí se, že bude poprvé využito v praxi nové on-line řešení pro dodávky náhradních dílů od výrobce. Součástí je plán, jenž se týká objednávek dílů lokomotiv, a to bez nutnosti vedení vlastní evidence u provozovatelů.

Manažer obchodních aktivit společnosti Bombardier Transportation pro země střední a východní Evropy Tomáš Holý tvrdí, že je RegioJet první společností, která nakupuje nejmodernější TRAXX MS3 pro osobní železniční dopravu. Lokomotivy této nové generace mají být nasazeny na všechny typy dálkových spojů, tedy jak vnitrostátní, tak i mezinárodní – na Slovensko, do Maďarska či Rakouska.