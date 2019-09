Policie zasahovala ve slovenském parlamentu. Prověřovala výhružky o likvidaci Danka

Tiskové agentuře Slovenské republiky to potvrdil Tomáš Kostelník, mluvčí Andreje Danka. Policisté měli přijít ve středu do prostorů parlamentu a také do traktu předsedy.

„Policie prověřuje výhružky o likvidaci předsedy NR SR. Více detailů z důvodu uskutečňovaných úkonů nemůžeme poskytnout,“ sdělil Kostelník.

Jeden z příslušníků policie řekl, že se policejní úkony měly týkat výhružky na sociální síti. Podle něj šlo o běžnou bezpečnostní prohlídku.

Mimořádná schůze NR SR

Bylo informováno o tom, že slovenská opozice chce znovu iniciovat svolání mimořádné schůze Národní rady (NR) SR, a to kvůli odvolání premiéra Petera Pellegriniho (Směr-SD). O tom, že by k situaci mělo dojít, informoval portál Hlavné správy.

„V průběhu dneška dosbíráme podpisy a předáme je na podatelnu,“ sdělila předsedkyně poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Dodala, že na pondělní mimořádné schůzi se prezentovalo minimum koaličních poslanců, ačkoli jich bylo v jednacím sále přítomno dostatek. Poznamenala, že jde o porušení demokratických práv opozice.

K dané situaci se vyjádřil i předseda SaS Richard Sulík. Uvedl, že Pellegrini ukázal svou zbabělost v kauze odvolávání Moniky Jankovské. Vyjádřil své přesvědčení, že Pellegrini jako premiér by měl tlačit na vládní koalici, aby jako celek tlačil na Soudní radu SR, aby Jankovská nemohla být soudkyní.

Názor Danka

Podle Danka se mimořádné schůzi parlamentu, kde má být dotyčný odvolán, nedá vyhnout. Kromě jiného oznámil, že návrh bude projednán na řádné schůzi jako poslední bod. Zároveň Danko připomněl, že koalice byla připravena doplnit hlasy opozičních poslanců, a že za pondělní nezahájení schůze je zodpovědný poslanec Boris Kollár (Jsme rodina), který se sice pod její iniciování podepsal, ale nepřišel. Dalším zodpovědným je podle šéfa parlamentu i poslanec Vladimír Sloboda (SaS). Ani ten nebyl přítomen, i přesto, že poskytl svůj podpis ke svolání schůze.

Šéf parlamentu připomněl, že schůze byla jasně svolána, nicméně není nikde napsáno, že za lajdáctví nebo za nečinnost opozičních poslanců může koalice, ani že koalice je povinna dodávat hlasy opozici.