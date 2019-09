Lidé mají být lépe informováni o původu masa. Poslanci na Slovensku prosazují nový zákon

Novela zákona by měla nově obsahovat ustanovení, které přikáže stravovacím a restauračním zařízením uvádět původ masa, ze kterého byl připraven pokrm pro spotřebitele. Mělo by se to týkat i hotových pokrmů. O původu masa by měly restaurace informovat písemně, a to na dobře viditelném místě, například na jídelním lístku, na tabuli či jiném oznámení.

Návrh občané přivítají

Antošová věří, že návrh občané přivítají.

„Údaj o krajině původu masa je zařízení společného stravování povinné získat od subjektu, od kterého maso kupuje, a ve stejném rozsahu tuto informaci poskytnout spotřebiteli,“ sdělila poslankyně.

Daná povinnost se má týkat hovězího, vepřového, drůbežího, kozího a jehněčího. Co se týče polotovarů, na ty by se povinnost vztahovat neměla. Podrobnosti o tom, jak se mají označovat hotová jídla, budou stanoveny závazným právním předpisem ministerstva půdního hospodářství.

Důvody pro návrh

Návrh odůvodnila Antošová tím, že vzhledem k potravinovým skandálům v Evropské unii, je jejich povinností na ně reagovat. Tímto činem chtějí podle jejích slov problémům předcházet. Poslanci jsou přesvědčeni, že tato nová povinnost nebude finančním břemenem a z hlediska administrativy nebude složitá. Zároveň odmítají kritiku ze strany opozice, která hovoří o tom, že jde o neúměrné zatěžování podnikatelského sektoru.

„Podnikatelé, kteří jsou poctiví, problém v tomto opatření nevidí. O velkých administrativních zátěžích nemůže být ani řeč,“ oponovala Antošová.

Dodržování opatření

„Co se týče pokut, je třeba zdůraznit, že pokuty, které řeší zákon o potravinách, jsou řádně odstupňované a řeší závažnost, opakovaná porušení. Zdraví a bezpečnost obyvatelů je na prvním místě,“ sdělila Antošová a dodala, že dohled nad dodržováním opatření má mít na starost Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky.

K danému zákonu se vyjádřila i ministryně půdního hospodářství Gabriela Matečná, která sdělila, že cílem zákona je vytvoření souladu platné právní úpravy zákona s legislativou EU v oblasti potravin.

Slovenští poslanci mají naplánované pokračování rokování na čtvrtek 12. září. Čeká je několik návrhů zákonů z rezortu spravedlnosti nebo dopravy.