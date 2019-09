Národní radou Slovenska zněla dnes tvrdá slova. Danko a Matovič se ostře pohádali

Prvním impulsem pro výměnu názorů bylo vyjádření Danka v rádiu Expres. Tam sdělil, že by se podle něj měl zvednout veřejný dluh, že dluhová brzda je „blbost“, a že ústavní zákon o rozpočtové zodpovědnosti by zrušil. Kromě jiného zopakoval, že by si mělo Slovensko půjčit pět až sedm miliard eur, které by mělo investovat do výstavby.

V reakci na jeho tvrzení přinesl Matovič Dankovi jednosměrnou letenku do Řecka. Ve svém vyhlášení uvádí OĽaNO, že letenka pro předsedu parlamentu je na neděli 29. srpna. „Andrej Danko může odejít v dostatečném předstihu před volbami, než napáchá další škody,“ dodali.

Poté, co tedy Matovič přinesl Dankovi zmíněnou letenku, situace se poněkud vyhrotila.

Danko vrátil Matovičovi letenku a zareagoval: „Jsi falešný, špinavec, buzerant. Ty mně budeš říkat, že jsem hajzl. Já nemám papír na hlavu jako ty.“

Zásah policie v parlamentu

Média přinesla informaci, že policie zasahovala 11. září ve slovenském parlamentu. Prověřovala údajné výhružky o likvidaci předsedy Národní rady Slovenska Andreje Danka. Informaci potvrdil i Tomáš Kostelník, mluvčí Andreje Danka. Podle informací měli policisté přijít ve středu do prostorů parlamentu, jakož i do traktu předsedy.

„Policie prověřuje výhružky o likvidaci předsedy NR SR. Více detailů z důvodu uskutečňovaných úkonů nemůžeme poskytnout,“ oznámil Kostelník.

Mimořádná schůze NR na popud opozice

Dříve bylo informováno o tom, že slovenská opozice chce znovu iniciovat svolání mimořádné schůze Národní rady (NR). Důvodem mělo být odvolání Petera Pellegriniho (Směr-SD). O tom, že by k situaci mělo dojít, informoval portál Hlavné správy.

Natália Blahová, předsedkyně poslaneckého klubu SaS, sdělila, že na pondělní mimořádné schůzi se prezentovalo minimum koaličních poslanců, ačkoli jich bylo v jednacím sále přítomno dostatek. Podle jejích slov jde o porušení demokratických práv opozice.

Dankovo vyjádření

Andrej Danko si myslí, že se nejde vyhnout mimořádné schůzi parlamentu, kde má být dotyčný odvolán. Dále sdělil, že návrh bude projednán na řádné schůzi jako poslední bod a připomněl, že za pondělní nezahájení schůze je zodpovědný poslanec Boris Kollár (Jsme rodina), který se sice pod její iniciování podepsal, ale nepřišel. Dalším zodpovědným je podle šéfa parlamentu i poslanec Vladimír Sloboda (SaS). Ani ten nebyl přítomen, i přesto, že poskytl svůj podpis ke svolání schůze.