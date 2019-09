„My naše letiště Američanům za 3,50 nedáme!“ Danko je stále proti americké pomoci

Andrej Danko se ve čtvrteční relaci rádia Expres Braňo Závodský Živě vyjádřil, že je stále proti zmiňované americké investici za zhruba 105 milionů dolarů. Na přímou otázku moderátora, zda je stále proti této dohodě, Danko odpověděl: „No samozřejmě. Co si Američané myslí, že nám dají malé peníze a my jim za to předáme fyzicky naše letiště?“ Řekl, že zatímco je SNS ve vládě, takovou smlouvu nepodpoří.

„A to je další věc, kterou by prezidentský úřad chtěl dát Američanům - letiště. Já jsem řekl, že Slovensko musí být ve východní zóně Evropy jeden ze států, kde nebudou cizí vojska, zejména ne americká," podotkl předseda parlamentu.

„Dokud tu SNS bude, slovenská letiště budou slovenská a budou sloužit i pro spolupráci s partnerskými armádami, ale my za 3,50 Američanům naše letiště nedáme,“ prohlásil.

SNS dlouhodobě patří ke kritikům připravované investice USA na Slovensku a právě její členové přišli s informacemi, že dohoda v sobě skrývá mnohé podmínky. „Přijetí amerických peněz na rekonstrukci vojenských letišť je podmíněno vybudováním 30 muničních skladů na Záhoří," prohlásil v březnu tohoto roku místopředseda SNS Jaroslav Paška.

Lajčák o amerických penězích

Tento týden ministr zahraničí v demisi Miroslav Lajčák (Směr-SD), jehož resort s americkou stranou vyjednává, prohlásil, že téma amerických financí na modernizaci slovenských letišť není pasé, musí se však podle jeho slov signalizovat, že o ně má Slovensko zájem.

„Stále běží mezirezortní připomínkové řízení, existuje řada nástrojů, jak získat externí zdroje,“ uvedl šéf slovenské diplomacie. O záměrech uskutečnit modernizaci jen z prostředků státního rozpočtu řekl, že to vnímá jako politickou realitu.

Slovenský rezort obrany chce modernizovat letiště Sliač kvůli novým F-16.

Důvodem modernizace tohoto letiště je nevyhovující stav, který neodpovídá technickým požadavkům na provozování nových stíhacích letounů F-16. Předpokládané náklady jsou 55,38 milionu eur. Výdaje chce rezort hradit z vlastního rozpočtu. Slovenská republika nakoupí stíhací letouny F-16 C/D Block 70 americké výroby. První čtyři letouny F-16 by měly na Slovensko dorazit v roce 2022. Zbývajících deset bude dodáno do konce roku 2023. Obstarávat se bude 14 kusů letadel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého i pozemního personálu. Za celou zakázku s municí, přepravou, dvouletou údržbou a výcvikem pilotů Slovensko zaplatí téměř 1,6 miliardy euro.