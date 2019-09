Blaha si utahuje z opozice: Jsem rád, že Matoviče inspiruje Putin

Podle jeho názoru řeší média hádku Andreje Danka a Igora Matoviče, uniká jim však úplná podstata. Doplnil, že Danko byl podle něj na Matoviče ještě mírný.

„To jakými slovy označil Danko Matoviče, je úplně jedno – myslím, že byl vzhledem k míře Matovičovy psychopatie ještě velmi smířlivý,“ píše Matovič ve svém příspěvku a dodal svůj názor ohledně letenky, kterou Danko od Matoviče včera dostal.

„Ale co je důležité – Matovičova letenka do Řecka, která má symbolizovat, že má Slovensko jakože nějaký závratný dluh, je taková kolosální hloupost, že Matovič by si zasloužil kazajku jen za toto,“ vyjádřil svůj postoj.

Důležití jsou lidé, ne čísla

Kromě jiného v příspěvku připomněl aktuální dluh zemí EU. „Já jen připomenu, že řecký dluh je aktuálně vyšší než 180 % HDP. Dluh Slovenska je 48,9 %. To je skoro čtyřnásobně méně. Podívejme se na jiné státy EU – ty nejmocnější: Francie má dluh 100 %, Itálie má dluh 130 %, Německo 64 % a průměr EU je 87 %,“ píše Blaha.

Poslanec zmínil i rusky dluh.

„Je jasné, že takový dluh, jaký mají, řekněme, Rusové (jen 11 %), by byl určitě příjemnější. Jsem rád, že Matoviče inspiruje Putin,“ napsal.

Podle jeho slov je Slovensko zhruba na polovině. „Pro nás jsou na prvním místě lidé, ne čísla!“ myslí si Blaha a pokračuje: „Ale řekněme si upřímně – sociálnědemokratická vláda musí myslet především na lidi a ne na čísla.“ Podle Blahy je při stavu veřejných financí, jaký Slovensko má, prostor na to, aby se lidem dopřály sociální programy.

„A příště poprosím Andreje Danka, aby Matovičovi konečně řekl, cos o něm myslí 99 % parlamentu. Protože včera to bylo jen zdvořilostní oťukávání,“ zakončil svůj příspěvek Blaha.

Ostrá výměna názorů mezi poslanci

Včera, 12. září, došlo v v Národní radě Slovenska k poněkud ostřejší výměně názorů mezi předsedou parlamentu Andrejem Dankem a lídrem strany OĽaNO Igorem Matovičem.

Danko se v rádiu Expres vyjádřil, že by se podle něj měl zvednout veřejný dluh, že dluhová brzda je „blbost“, a že ústavní zákon o rozpočtové zodpovědnosti by zrušil. Dále zopakoval, že by si mělo Slovensko půjčit pět až sedm miliard eur, které by mělo investovat do výstavby. A právě toto jeho vyjádření se stalo prvním impulsem pro hádku.

Matovič přinesl Dankovi jednosměrnou letenku do Řecka. Ve svém vyhlášení uvádí OĽaNO, že letenka pro předsedu parlamentu je na neděli 29. srpna. „Andrej Danko může odejít v dostatečném předstihu před volbami, než napáchá další škody,“ dodali.

Danko na přinesenou letenku reagoval slovy: „Jsi falešný, špinavec, buzerant. Ty mně budeš říkat, že jsem hajzl. Já nemám papír na hlavu jako ty.“