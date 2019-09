Na Slovensku to vře. V úterý se bude hlasovat o nedůvěře premiérovi Pellegrinimu

Až v pátek 13. září se slovenským poslancům konečně podařilo otevřít jednání o nedůvěře Pellegrinimu. Během předchozích dvou pokusů, 6. a 9 září, se opozici nepodařilo zajistit potřebné kvorum 75 poslanců. V pátek bylo v sále 130 ze 150 poslanců. Na konci schůzky v plénu zbyla pouze malá část z nich. Jednání z větší části opustili poslanci vládní strany Směr.

Jednání, které trvalo jedenáct hodin, otevřel předseda hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Ten ve svém vystoupení, trvající téměř dvě hodiny, zdůvodnil příčinu svolání mimořádné schůzky.

Matovič mimo jiné uvedl, že pokud by šéf vlády odvolal Moniku Jankovskou z funkce státní tajemnice ministerstva spravedlnosti dříve, tak by „vdechl straně Směr-SD nový život“.

„Jste nejzbytečnější premiér. Premiér, který nepřišel s žádnou vizí. Vy jste se rozhodli, že budete sloužit mafii. Hovořím o mafii Směr-sociální demokracie,“ pustil se dále Matovič do Pellegriniho.

Právě kauza komunikace Jankovské s Mariánem Kočnerem, který je obviněný z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka, se stala příčinou, proč opozice chce zbavit Pellegriniho premiérského křesla. Podle opozice ji měl předseda vlády odvolat ihned poté, co se o její komunikaci dozvěděla média.

„Tímto jednáním se předseda vlády Peter Pellegrini zpronevěřil svému poslání, svému veřejnému příslibu, voličům, ale i ostatním občanům Slovenské republiky, jejichž zájem by měl chránit,“ uvedly opoziční strany OĽaNO, SaS, Jsme rodina ve společném prohlášení.

Podle Pellegriniho jsou ale důvody pro jeho odvolání slabé, neboť Jankovská již ve funkci není. Kromě toho koaliční poslanci poukázali na to, že s Kočnerem komunikovali i zástupci opozice. Jednání Matoviče označil Pellegrini za cirkus.

„Nikdy v životě jsem se nesetkal se slabším důvodem na odvolávání předsedy vlády, jaký dnes předvedla opozice. Bohužel opoziční poslanci nepochopili, že jen sedli na lep Igorovi Matovičovi, který tak mohl své pouliční divadlo přenést do parlamentu a zejména před televizní kamery,“ zdůraznil Pellegrini.

„V případě Moniky Jankovské jsem postupoval tak, jak jsem měl. Postupoval jsem tak, jak předseda vlády postupovat má. To znamená, že (…) na vyvození politické odpovědnosti potřebujete alespoň minimální míru nějakých důkazů nebo podezření a na to jeden novinový článek (…) a později výkon jednoho státního orgánu bez jakéhokoliv vysvětlení, proč k tomu došlo, upřímně nestačí,“ uvedl premiér. „Pokud dovolíme, aby se personální konsekvence začaly vyvozovat jen na základě žádosti nějakého novináře a ultimata jednoho opozičního politika, tak to je cesta do pekla,“ dodal.

Opozice rovněž obviňuje Pellegriniho, že schvaloval a hájil vládní poslance, kteří „sabotovali ústavní právo opozice jednat o důvěře vlády a jejího člena“.

Vláda ale považuje opakovaný návrh opozice na účelově vykonstruovaný. Kabinet rovněž podotkl, že ho překvapila mylná představa opozice o ústavním systému země, neboť předseda vlády nemůže nést odpovědnost za průběh jednání a činnost Národní rady.

Koalice ztrácí většinu

Již na úvod páteční schůzky poslanci rozhodli, že hlasování o odvolání premiéra Pellegriniho proběhne v úterý 19. září v devět hodin ráno. Již dříve předseda koaliční strany SNS Andrej Danko uvedl, že Pellegrini má podporu vládní koalice, kterou tvoří i strana Most-Híd.

Most-Híd však podle pátečních informací opustil poslanec Martin Fedor. Uvedl ale, že vládu položit nechce.

„Korektně jsme se rozešli. Svou budoucnost jsem nikdy nespojoval s touto stranou. Myslím si, že právě těsně před volbami, když vidíme množství populistických návrhů, které se hrnou z dílny vládní koalice, nemám sil bojovat proti takovým opatřením,“ vysvětlil Fedor a dodal, že se mu nelíbí i odklon koalice od programového usnesení vlády v zahraniční politice.

Již dříve ze strany Most-Híd odešel poslanec József Nagy a László Sólymos se vzdal svých stranických funkcí. Doposud měla koalice těsnou většinu 76 poslanců. S odchodem Fedora ji ztrácí.

Příští parlamentní volby se budou konat na konci února dalšího roku.