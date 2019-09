OĽaNO nevstoupí do koalice, která řeší drogy a registrované partnerství

Hnutí OĽaNO nepůjde do vlády, která by měla v plánu přijmout registrovaná partnerství, adopce dětí páry stejného pohlaví, uvolnit drogovou politiku, zrušit sociální jistoty nebo změnit postoj Slovenska k nelegální migraci.

Na nedělní tiskové konferenci před bytovým komplexem Bonaparte v Bratislavě to prohlásil předseda hnutí Igor Matovič.

Matovič kritizoval opoziční strany

Matovič kritizoval, že neparlamentní PS/Spolu a KDH v rámci jednání o spolupráci diskutovali o podmínkách schválení registrovaných partnerství.

Podle OĽaNO to však v současnosti není podstatné, a to i přesto, že i v hnutí jsou lidé, kteří by s takovým opatřením souhlasili. Vyloučením kontroverzních témat podle Matoviče opozice sebere Směru trumfy, kterými by voliče strašil.

,,Zkusme se soustředit na podstatu a finální boj s mafií, která nám vládne," vyzval Matovič.

Kontroverzní témata podle Matoviče ,,straší" voliče, kteří i během prezidentských voleb nešli volit, protože se báli příliš liberálního přístupu tehdejší prezidentské kandidátky Zuzany Čaputové. V parlamentních volbách si to však podle Matoviče opozice nemůže dovolit.

Spolupráci vyloučili

Matovič také opětovně vyloučil spolupráci se stranami Směr, SNS a ĽSNS. Bere na vědomí, že s ním PS/Spolu a KDH nechtějí spolupracovat, považuje však za férové, aby věděl, jaké jsou jejich podmínky.

Cílem podmínek je podle OĽaNO, aby demokratická opozice vyhrála volby. V nejbližších týdnech plánuje hnutí představit další kroky, které by měly k tomuto cíli vést.

V úterý se bude hlasovat o nedůvěře premiéru Pellegrinimu

V pátek 13. září se slovenským poslancům konečně podařilo otevřít jednání o nedůvěře Pellegrinimu.

Jednání, které trvalo jedenáct hodin, otevřel předseda hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Ten ve svém vystoupení trvajícím téměř dvě hodiny zdůvodnil příčinu svolání mimořádné schůzky.

Matovič mimo jiné uvedl, že pokud by šéf vlády odvolal Moniku Jankovskou z funkce státní tajemnice ministerstva spravedlnosti dříve, tak by „vdechl straně Směr-SD nový život“.

Právě kauza komunikace Jankovské s Mariánem Kočnerem, který je obviněn z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka, se stala příčinou, proč chce opozice zbavit Pellegriniho premiérského křesla. Podle opozice ji měl předseda vlády odvolat ihned poté, co se o její komunikaci dozvěděla média.