„Pro USA jsem bezpečnostní riziko a musí kvůli mně mít ochranku.“ Slovenský politolog Blaha se vysmál Američanům

Ľuboš Blaha ve svém příspěvku zveřejnil otázku Denníku N a odpověď Kataríny Cséfalvayové z politické strany MOST-HÍD.

Dopis amerického diplomata

Slovenský Denník N otázku začíná, že Blaha v červnu zveřejnil dopis amerického diplomata, který oslovil slovenskou delegaci v Radě Evropy, aby nepodpořila návrat hlasovacích práv Rusku. Kromě samotného dopisu slovenský politik zveřejnil i jméno diplomata a jeho fotografii, navíc mu ve videu vzkázal, aby se styděl. Denník N se ptá, jak tohle všechno bylo vnímáno v diplomatických kruzích.

„Bylo to za hranou slušnosti a vnímali to i zástupci americké ambasády. Nešlo jen o to, že vám jako zahraničnímu diplomatovi něco podobného udělá zástupce státu, ve kterém působíte. Toto video představovalo i bezpečnostní riziko pro americkou ambasádu. Zaměstnanec, kterému to udělal, musel na nějakou dobu odejít na nucenou dovolenou a museli mu přidělit ochranku,“ odpověděla Cséfalvayová na otázku novinářů.

Politolog Blaha tuto odpověď komentuje, že „to vážně nevěděl“ a válí se smíchy.

„Pro USA jsem prý bezpečnostní riziko a musí kvůli mně mít ochranku. Válím se smíchem na zemi a nemůžu se nadechnout. Zachraňte mě,“ píše Blaha.

Mají strach

Slovenský politik věc nadále komentuje, že ho takto ještě nikdo nepoctil. Diví se také, že mají strach z Blahy. Nadále odkazuje na legendárního Ivana Draga z filmu Rocky. A dodává, že děd by na něho byl hrdý.

„Takto mě ještě nikdo nepoctil – ochranku kvůli mně. Američané, co pouze v tomto století rozpoutali několik válek a na svědomí mají přes milion obětí. Mají strach. Z Blahy. Říkejte mi Ivan Drago. Kdyby se toho dožil můj děd, byl by hrdý. Velká Amerika se lekne poslance ze Slovenska, který řekne pravdu,“ uvádí Ľuboš Blaha nakonec a dodává, že se nemůže přestat smát.

Blaha si utahuje z opozice

Ľuboš Blaha v pátek také zareagoval na hádku v plénu Národní rady Slovenské republiky. Ve čtvrtek se pohádali Andrej Danko a Igor Matovič. Podle něj médiím uniká úplná podstata. „To jakými slovy označil Danko Matoviče, je úplně jedno – myslím, že byl vzhledem k míře Matovičovy psychopatie ještě velmi smířlivý,“ napsal Blaha.

Kromě jiného v příspěvku připomněl aktuální dluh zemí EU. „Já jen připomenu, že řecký dluh je aktuálně vyšší než 180 % HDP. Dluh Slovenska je 48,9 %. To je skoro čtyřnásobně méně. Podívejme se na jiné státy EU – ty nejmocnější: Francie má dluh 100 %, Itálie má dluh 130 %, Německo 64 % a průměr EU je 87 %,“ píše Blaha.