Trestní stíhání Fica kvůli údajnému vydírání Kisky je zastaveno. „Fico se každý den usvědčuje sám,“ uvedl exprezident

„Vyšetřovatel NAKA začal prověřovat podezření z trestného činu vydírání ex offo. Vyšetřovatel si předvolal k výslechu všechny zainteresované osoby, po vyhodnocení věc 11. 09. 2019 zastavil, protože není tento skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci," uvedla podle Nového Času mluvčí prezídia Policejního sboru Denisa Bárdyová.

Bývalý slovenský prezident a dnes lídr politické strany Za lidi Andrej Kiska v komentáři na zastavení stíhání v tiskovém prohlášení uvedl, že trestní oznámení v případu on sám nepodal a že v kauze vypovídal z důvodu, že jej policie předvolala k výslechu.

„Vypovídat na policii jsem byl jen z toho důvodu, že mě policie předvolala. Jsem přesvědčený, že Robert Fico se každý den usvědčuje sám,“ uvedl Kiska pro web Denník N.

Exprezident se nyní zaměřuje na přípravu k nadcházejícím parlamentním volbám plánovaným na konec února příštího roku. Se svou novou stranou Za lidi se chce ucházet o přízeň voličů, Ficově straně Směr-SD předpovídá zapomnění.

„Lidé to vidí, preference Směru-SD padají už několik měsíců a za šest měsíců voliči pošlou pana Fica do zapomnění. Slovensko se potom nadechne ke spravedlnosti a slušnosti,“ říká Andrej Kiska o Ficovi.

Daniel Lipšic, který v případě zastupuje Andreje Kisku, se o tomto rozhodnutí dozvěděl z médií. Další postup zváží s klientem po doručení usnesení s odůvodněním. „Pokud nám bude usnesení doručeno s bodem odůvodnění, tak samozřejmě, že s klientem zvážíme další postup. To znamená, odvoláme se proti rozhodnutí, které není pravomocné, a podáme stížnost,“ řekl pro TV JOJ Daniel Lipšic.

Z médií se o tom dozvěděl i poslanec za SaS Ondrej Dostál, který zmíněné trestní oznámení podal.

„Nevím, jaká je tam skutková situace, tak nemohu mluvit o zklamání. A tedy, kdybych se mohl seznámit s rozhodnutím, tak se mohu vyjádřit, zda mám podobný názor jako orgány činné v trestním řízení, nebo to pouze zametli pod koberec. Ale v této chvíli takové vyjádření nemůžu poskytnout," uvedl Dostál.

Velký spor

Kauzu vydírání odstartovala volba ústavních soudců. Mezi uchazeči byl i bývalý premiér a současný předseda strany Směr-SD Robert Fico. Kiska tvrdí, že mu Fico vyhrožoval tím, že pokud ho nejmenuje předsedou Ústavního soudu SR, pak bude pokračovat v boji proti jeho osobě.

Brzy na to byl podle bývalého prezidenta účelově obviněn jednatel Kiskovy rodinné firmy KTAG. Andrej Kiska v tomto případě podal výpověď Národní kriminální agentuře již v březnu tohoto roku, kdy ještě zastával funkci prezidenta. Podle něj bylo stíhání pomstou Fica za to, že ho odmítl jmenovat předsedou Ústavního soudu.

Trestní oznámení ve věci možného vydírání na Generální prokuraturu SR podal v únoru poslanec Ondřej Dostál (SaS).

„Chování Roberta Fica, které Andrej Kiska popsal, mohlo podle mého názoru naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu. Zároveň jsem požádal o prověření, zda nedošlo k nezákonnému ovlivňování průběhu trestního řízení ve věci firmy KTAG a zda v této souvislosti nedošlo i ke spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele," uvedl Dostál.

Dále se podotýká, že je poslanec přesvědčen o tom, že Andrej Kiska mluví pravdu o průběhu událostí, které popsal na páteční tiskové konferenci.

„Proto považuji za nutné, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda nebyla naplněna skutková podstata trestného činu vydírání," dodal Dostál.

Kiska se neloučí: Nedovolím, aby Ficova osobní pomsta jakkoli zmařila můj záměr pomoci této zemihttps://t.co/y23Q0TiDdy pic.twitter.com/tu0f21p9LM — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 10, 2019

Vyšetřování Kiskovy firmy

Kiskův právní zástupce Daniel Lipšic tvrdí, že policie obvinila jednatele Kiskovy rodinné firmy KTAG den poté, co se Fico vzdal kandidatury na ústavního soudce. Firma si údajně měla účtovat výdaje za Kiskovu propagaci před prezidentskými volbami v roce 2014 do svých nákladů. Kiska vyjádřil obavy, že po skončení svého mandátu bude obviněn i on sám. Může mu hrozit sedm až dvanáct let odnětí svobody.

Dříve než se Kiska ujal prezidentského úřadu, byl rovněž jednatelem firmy KTAG. Pochybením KTAG se v minulosti zabývala policie, která však vyšetřování ukončila, neboť firma po zahájení vyšetřování zaplatila daň dodatečně, což slovenský trestní zákoník umožňuje.

Obnovit vyšetřování daňového deliktu KTAG policii v roce 2017 nařídila prokuratura a policie v únoru obvinila jednatele KTAG Eduarda Kučkovského.