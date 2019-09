Matovič se stal účastníkem nehody na D1

Jak sám napsal na svém profilu, měl do něj narazit řidič, který nestihl zabrzdit. Kvůli tomu jeho auto narazilo do auta před ním. Kvůli srážce byla cesta zablokována a tvořily se velké kolony. Řidiči si na D1 směrem na Bratislavu počkali téměř hodinu. Matovičovi, který havaroval v autě značky Range Rover Sport, se nic vážnějšího nestalo.

Situaci okomentoval lídr na svém profilu: „Když se za vámi řítí na dálnici nalepený pomalu až na skle a nestihne dobrzdit v zácpě… až vás to hodí do auta, které stojí před vámi,“ napsal a dodal, že jeho auto bude nepojízdné několik týdnů. Také zmínil, že kvůli nehodě nestihne ohlášenou tiskovku a ani hlasování. „Mnoho jiných lidí potom také zbytečně zabíjí čas v koloně za vámi jen proto, že si někdo myslí, že ušetřil několika metry odstupu nějaký čas. No, takový je život,“ dodal Matovič. Jeho kolega Miroslav Sopko na jeho příspěvek zareagoval slovy: „Igore Matoviči, ale jsi mě vylekal. Hlavně, že jsi v pořádku, jsou to jen plechy.“

Kolony na slovenských silnicích

Zelená vlna RTVS informovala, že cesta do Bratislavy směrem od Trnavy se ve středu ráno poněkud prodloužila. Řidiči hlásili, že může jít až o hodinu. „Nehoda dvou aut v levém pruhu se stala na 22. kilometru za Sencem směrem do Bratislavy a zapříčinila kolonu, ve které ztratíte 15 minut,“ informovala Zelená vlna RTVS.

OĽaNO o koalici, která řeší drogy a registrované partnerství

V neděli 15. září prohlásil předseda hnutí OĽaNO Matovič, že hnutí nepůjde do vlády, která by měla v plánu přijmout registrovaná partnerství, adopce dětí páry stejného pohlaví, uvolnit drogovou politiku, zrušit sociální jistoty nebo změnit postoj Slovenska k nelegální migraci.

Matovič se vyjádřil kriticky na stranu neparlamentních PS/Spolu a KDH, jelikož v rámci jednání o spolupráci diskutovali o podmínkách schválení registrovaných partnerství. Tato kontroverzní témata podle něj „straší“ voliče, kteří i během prezidentských voleb nešli volit, protože se báli příliš liberálního přístupu tehdejší prezidentské kandidátky Zuzany Čaputové.

Opět vyloučil Matovič spolupráci se stranami Směr, SNS a ĽSNS. Podle jeho slov ví, že PS/Spolu a KDH s ním spolupracovat nechtějí, nicméně si myslí, že je důležité, aby věděl, jaké jsou jejich podmínky.