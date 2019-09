Pellegrini o podniku U.S. Steel Košice: Sloužila jim jako dojná kráva

Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini sdělil, že hutnický podnik U.S. Steel Košice trpí investičním dluhem. Právě ten měl podle něj přispět k jeho současné těžké situaci na trhu s ocelí a záměru snižovat počet zaměstnanců. Informuje o tom TASR.

Na středečním výjezdovém rokování v okresu Košice-okolí přijal odboráře z košického podniku.

„Je potřeba to vytknout i americkému managementu, že ta fabrika jim sloužila jako dojná kráva a místo toho, aby do ní přiměřeně investovali, tak to nedělali,“ řekl po středeční schůzi.

Snižování stavů

Odboráři odevzdali premiérovi petici na podporu evropského ocelářského průmyslu a vytvoření férového prostředí na podnikání. Petici podepsalo z košické továrny a také z dceřiných společností více než 8800 zaměstnanců. K petici se odboráři uchýlili poté, co vedení košického podniku oznámilo, že do konce roku 2021 plánuje snížit počet zaměstnanců, kteří pracují v ocelárnách a jejích dceřiných společnostech celkem o 2500 zaměstnanců. Důvodem k tomuto kroku mělo být zlepšení finančního postavení firmy.

„Činíme toto rozhodnutí po pečlivém zvážení toho, že musíme jednat, abychom ochránili naše podnikání a zůstali konkurenceschopní. Jsme si vědomi, že toto rozhodnutí bude mít dopad na tisíce rodin v regionu, jak v souvislosti s přímými i nepřímými pracovními místy,“ uvedl prezident hutnické společnosti James Bruno.

Investiční a morální druh firmy

„Je nutné si velmi otevřeně říci, a na tom jsme se shodli i s představiteli odborů, že ta fabrika vyprodukovala za poslední roky více než miliardu zisku a tento zisk byl téměř celý odvedený akcionářům, majitelům, do Spojených států,“ sdělil dále premiér.

Podle jeho slov investovala fabrika v minulosti velmi málo peněz. Z toho důvodu je tam, jak uvádí premiér, značný investiční a morální dluh. Ten následně „způsobuje, že ta fabrika není tak efektivní, jako možná jiné fabriky podobného typu v Evropě nebo ve světě, a nyní žneme neblahé následky tohoto celého. Takže je potřeba to trochu vytknout i majitelům, jak se k fabrice chovali“.

Podle Pellegriniho si vláda dostatečně neuvědomuje, že s automobilkou Volkswagen jde o největšího zaměstnavatele v zemi.

„Musíme dbát na to, co se bude dít na východě Slovenska a s velkým znepokojením sleduji tuto situaci a přivítal jsem aktivity odborářů, které nesměřují jen k nějakému vyjednávání nebo zákazu propouštění, ale zaobírali jsme se i globálně tou situací, které čelíme i v rámci Evropy,“ pověděl předseda slovenské vlády.

On sám odborářům slíbil, že jak on, tak i ministři budou v diskuzích na evropských fórech hovořit o způsobech, jak Evropu bránit před dovozem levné oceli ze zemí, kde nejsou při výrobě brány v potaz environmentální důsledky.