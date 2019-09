Ministr Kamenický: Slovensko se letos nedočká vyrovnaného rozpočtu, ekonomika země končí v mínusu

„Vyrovnaný rozpočet na tento rok nebude. Cíl nesplníme, bohužel skončí hospodaření opět v mínusu. Na druhé straně jsem si stanovil cíl, který bych chtěl dodržet, abychom udrželi dluh mimo sankční pásma o rozpočtové odpovědnosti,“ sdělil Kamenický během čtvrteční tiskové konferenci.

Kamenický také uvedl, že měl akceptovat řadu navýšení, co se týče výdajů v oblasti zdravotnictví, zemědělství a výdajů na eurofondy. Jde podle něj o částku 425 milionů euro, avšak skutečné ukazatele deficitu rozpočtu nemohl sdělit – potřebuje na to novou daňovou prognózu, která by měla být zveřejněna 25. září.

„Na základě dat z daňové prognózy budeme sestavovat rozpočet na rok 2020. Do 15. října bude muset být rozpočet schválen vládou a bude muset být předložen do Bruselu ke schválení. Předpokládám, že bych uměl předložit rozpočet nejdříve kolem 9. října. K výši deficitu bez daňové prognózy, když nemáme ještě všechny vstupy, nelze dávat nějaké vyjádření,“ řekl.

Ministr hodlá ušetřit

Slovenský ministr financí také sdělil, že jeho rozpočtová sekce bude kontaktovat jednotlivá slovenská ministerstva, aby hledala prostor na úspory.

„Chtěli bychom ušetřit v rozpočtech jednotlivých kapitol částku 200 milionů eur. Chci oslovit mé zaměstnance na sekci rozpočtu, aby se kontaktovali s ministerstvy, aby hledali prostor tam, kde to nejméně bolí,“ sdělil slovenský ministr financí.

Poznamenává se, že Kamenický již před několika dny vyzýval ministerstva, aby oznámil, v čem by se mohlo ušetřit. Reakce však již nenásledovala.

Slovenská ekonomika zpomaluje

Podle odborníků slovenského ministerstva financí se v letošním a nadcházejícím roce očekává zpomalení růstu ekonomiky země na 2,4 % a 2,3 %, což je v obou případech o 1,1 % méně ve srovnání s předchozí prognózou.

Dodává se, že zároveň bude stagnovat míra nezaměstnanosti a zpomalí zvyšování mezd. Jako další rizika vývoje jsou uvedeny například odchod Velké Británie z EU bez dohody a výraznější zpomalení v eurozóně.