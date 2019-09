Na Slovensku se dnes koná další protest iniciativy Za slušné Slovensko

Představitelé sdělili své dva základní požadavky, první je důkladné vyšetření vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Tím druhým je nová a důvěryhodná vláda. Shromáždění bude začínat v 18 hodin večer na Náměstí svobody v Bratislavě.

„Věříme, že lidem stále záleží na tom, co se okolo nás děje,“ sdělila Lavríková a dodala, že doufá, že reálná účast překročí jako vždy počet účastníků, kteří potvrdili svou účast na sociálních sítích.

Protesty se nebudou konat pouze v Bratislavě, ale na mnoha místech na Slovensku a také v zahraničí. Naplánovány jsou v Bánovcích nad Bebravou, v Bánské Bystrici, Bánské Štiavnici, Bardejove, Čadci, Kežmarku, Košicích, Levicích, Prešově, Žilině, Brně, Londýně, Melbourne a v rakouské Vídni. Na protestech vystoupí i řada známých osobností. Například v Bratislavě se shromáždění zúčastní slovenská herečka a moderátorka Kristína Tormová (Farkašová), dále herec Juraj Kemka nebo také fyzik a publicista Martin Mojžíš.

Dva požadavky

„Od začátku máme dva požadavky: důkladné vyšetření vraždy Jána a Martiny a kauz s tím spojených a novou, důvěryhodnou vládu. Vyšetřování postupuje, zároveň však na povrch vyplavalo množství špíny. Věříme však, že jde o očistný proces, ve kterém máme své místo i my, občané. Naší prací je povzbudit všechny poctivé vyšetřovatele, prokurátory, policisty a novináře, bez kterých by toto nebylo možné. Stále přibývající kauzy týkající se lidí na nejvyšších postech otřásají důvěrou lidí ve stát a my musíme dát najevo, že si ho nenecháme ukradnout,“ sdělila Lavríková.

Nové protesty iniciativy

Nové chystané protesty iniciativa oznámila již v polovině srpna. Avizovala, že dojde k novým protestům kvůli zveřejnění části komunikace v šifrované aplikaci Threema mezi Mariánem Kočnerem a Alenou Zsuzsovou. V té zesměšňovali smrt novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Alena Zsuzsová je navíc obviněná, že objednávku vraždy zprostředkovala.

Sdružení nazvalo tehdy Slovensko mafiánským státem, v němž lidé jako Kočner diktovali nejdůležitější rozhodnutí v zemi. „V zemi, kde premiér stále žije v bytě daňového podvodníka Baštenáka – a to se tento problém dá při dnešních zjištěních se smutnou ironií pokládat za téměř zanedbatelný,“ je dále uvedeno v příspěvku.

Rovněž se vyjádřilo, že kauza, která vypadá, že je léta stará, je stále kauzou současné vlády Směru, SNS a Mostu-Híd, ale od roku 2016 na povrch vyplavalo tolik špíny, že může být složité to všechno sledovat.