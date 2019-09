Na Slovensku by mohl vzniknout výbor na kontrolu činnosti NKÚ

Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko (SNS) rokuje o možnosti zřízení kontrolního výboru na kontrolu činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) s ředitelem NKÚ Karolem Mitríkem. Daný výbor by mohl vzniknout v rámci Národní rady SR. V plánu mají i cestu do České republiky, kde již tento výbor funguje, informuje TASR.

Zřízením tohoto výboru by se Národní radě posilnily kontrolní pravomoci. Týkalo by se to například případu samotných výsledků kontrol již uskutečněných Nejvyšším kontrolním úřadem, sdělil odbor komunikace s veřejností a médii Kanceláře NR SR.

Svůj názor sdělil i sám Danko. „Věřím, že připravíme výbor, který bude zodpovědně řešit NKÚ, a který bude vykonávat kontroly NKÚ z pozice poslanců.“ Podle něj by měl stát reflektovat nálezy a kontroly, a měl by také hledat rezervy při hospodaření v jednotlivých institucích.

„NKÚ je instituce, která bez ohledu na politická trička, musí hledat pravdu a hospodárnost v nakládání se zdroji. Musíme to posilnit tak, jak je to i v okolních státech,“ myslí si Danko a dodal, že o konkrétní činnosti, pravomocích a postavení daného výboru se zatím ještě rokuje.

Danko o falšování volebních průzkumů

Před nedávnem se nechal předseda Národní rady SR Andrej Danko slyšet, že průzkumné agentury by měly zveřejňovat, kdo si je objednává společně s metodikou, jak dospěly k výsledkům průzkumu. Domnívá se, že výzkumy by přitom neměly být zveřejňovány 30 dní před volbami.

Svůj návrh zdůvodnil tím, že průzkumy se na Slovensku kupují. „Na Slovensku se s průzkumy podvádí,“ zdůvodnil Danko své návrhy. Tvrdí, že v současnosti neexistuje žádný mechanismus, jak kontrolovat jejich metodiku. Průzkumy jsou podle něj manipulativním nástrojem.

V reakci na to sdělil Martin Slosiarik z agentury Focus, že se s něčím takovým dosud nesetkal a pokud politici vědí, kde se výsledky průzkumů dají koupit, mají jmenovat agentury.

Různé názory

Slosiarik oponoval, že renomované agentury už dnes zveřejňují metodiku i objednavatele průzkumu. Řekl, že prostor na změny vidí spíše v tom, aby došlo k omezení neznámých společností které se objeví se svými průzkumy vždy těsně před volbami. „ Respektive, aby ty nově vznikající vedli lidé, kteří na to mají formální vzdělání odpovídající zkušenosti,“ dodal.

Baránek, který podle svých slov několikrát dostal od politiků nabídku, ale vždy ji odmítl, dodal, že žádná pravidla, ani ta, která navrhuje Danko, podle něj nezabrání manipulování průzkumů. Jediným způsobem by podle něj bylo, že by se vůbec nezveřejňovaly.