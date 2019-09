„Liberálové vyhlásili válku!“ Blaha se ostře pustil do Trubana kvůli propagačnímu videu, ve kterém Fico okrádá babičku

Na daném videu jsou zachyceni předseda strany Směr-SD Robert Fico a místopředseda Robert Kaliňák jako bankovních lupiči, kteří při loupeži ještě ukradnou stařence drobné na léky a řeknou jí, ať se nebojí, že dostane vánoční příspěvek. Policisté přicházejí na místo činu nemohou chytit zloděje. Na konci videa se objeví predseda mimoparlamentní strany Progresivní Slovensko Michal Truban, který tvrdí, že „zkorumpovaní politici okrádají zemi a že opozice s tím nemohla nic dělat kvůli egu a hádkám. A že to chtějí udělat jinak“.

„Scénář působí, jako by ho napsal někdo, kdo má 15 let a kdo si právě zformuloval svůj politický názor nikoliv na základě znalostí, ale na základě hesel vykřikovaných na protestech Za slušné Slovensko,“ okomentoval video pro slovenský portál Hlavné Správy Pavol Novák.

Velmi ostře se do nového Trubanova videa pustil poslanec Národní rady Slovenské republiky za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha na svém facebookovém profilu. Podle něj dané video ukazuje, že „celé PS/Spolu je jen americká marketingová bublina v čele s barbínou, feťákem a synem zbohatlíka“. Blaha to považuje za „nechutný útok na politické oponenty, jaký se v dějinách Slovenska ještě neodehrál“.

„To si z lidí dělají srandu?! Toto je ta nová slušná politika?! Kriminalizovat soupeře?! Dělat z nich zločince?! Ponižovat jejich voliče?! Vždyť to je obyčejné hulvátsví!“ reaguje Blaha.

Dále se politik ptá svých čtenářů, jak by to vypadalo, kdyby takové video natočila i strana Směr-SD a jaká reakce na něj se dá očekávat.

„Jen si představte, že bychom takové politické video natočili my. Jako odporný drogový dealer s tetováním a maskou Trubana rozdává dětem bílý prášek a ty na ulici umírají kvůli předávkování. Dívají se na to z nejbližší restaurace Sulík s Kočnerem, jedí hemenex a smějí se. Kolem jde Hlina s duhovou vlajkou, oblečený v latexu, a drží se za ruce s Poliačikom, který křičí: „Čistý heroin vám neublíží, děti.“ Na rohu stojí Kiska, u kterého si děti za rozumný úrok půjčují na fet,“ popisuje možnou situaci politik.

Blaha tedy předpokládá, že by takové video vyvolalo spoustu křiku a také obvinění ze šíření nenávisti.

„Toto je fundamentální pokrytectví všech sluníčkářů. Od rána do večera z nás všech dělají zloděje, vrahy, mafiány a extremisty – známe to v politice, na sítích, všude... Ale když jim to oplatíte stejnou mincí, tak jsou zděšeni, co si to dovolujete,“ píše poslanec.

Dále uvádí, že jde o koalici, která vyhlásila válku.

„Víte, i mezi námi se stále najdou takoví lidé, co tvrdí – neoplácejme, nesklouzávejme tam, buďme mírní a kavalírští. Oni nepochopili, že jsme ve válce. A válku nevyhrajete v rukavičkách. (…) My jsme tuto válku nezačali, ale pokud se proti liberálním džihádistů nezačneme tvrdě bránit, tak nás zmasakrují,“ prohlásil.

Již dříve předseda Progresivního Slovenska Michal Truban zveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém prostřednictvím scénky s policistou uvedl, že politici upozorňují na jeho drogovou kauzu jen proto, že se ho bojí.