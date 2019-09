Milník ve slovensko-čínských vztazích: Chmelár promluvil o detailech konverzace s čínským velvyslancem

Chmelár píše, že na této akce je možné vidět s nůžkami a vědrem v ruce dělníky i manažery, intelektuály i diplomaty, vinaře z Nebojsy nebo generálního ředitele Levických mlékáren.

Sám politik uvádí, že akci vynechal jen vloni, když pršelo. A zmínil se i o tom, kdo na vinobraní pravidelně jezdí.

„Pravidelně sem jezdi i velvyslanec Čínské lidové republiky Lin Lin s celou rodinou a zaměstnanci ambasády. Kromě přátelských rozhovorů ve vinohradu jsme se věnovali i vážným politickým tématům,“ napsal na Facebook.

Velvyslanec mu na vinobraní měl prý prozradit, že v pátek dopoledne přijede ze Si-anu první vlak se zbožím do Dunajské Stredy. To prý podle jeho slov velvyslanec označil za „historický milník ve slovensko-čínských obchodních vztazích“.

„Je o to cennější, že někteří vrcholoví politici stále upřednostňují ve vztahu s Pekingem konfrontaci. Vždyť, co je to za politiku, když zkritizujete Polsko, Maďarsko a Čínu za stav lidských práv, ale Ukrajinu vychválíte do nebes a ani slovem se nedotknete znepokojující banderizace politické scény v Kyjevě?“ ptá se.

Domnívá se tedy, že tato „první vlaštovka největšího hospodářského projektu 21. století“ je skvělou zprávou.

„V době, kdy se obchodní vztahy mezi EU a Čínou ve světě zhoršují pod vlivem politiky USA, je ekonomická spolupráce tou nejlepší cestou k míru a porozumění,“ uvádí.

Závěrem se Chmelár se svými čtenáři podělil o to, jak se čínsky řekne na zdraví a dodal, že se letos můžeme těšit na dobré víno.

Ve slovenských stranách to před volbami vře. Co znamená ztráta formální většiny koalice a co se děje v opozici? https://t.co/OUy05LrEcX



© AP Photo / Petr David Josek pic.twitter.com/gPMN2CPnie — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20. září 2019

Chmelár a hnutí Socialisté.sk

Daný politik se nedávno rozhodl založit novou stranu, a tak zažádal o to, aby bylo zaregistrováno hnutí Socialisté.sk. Podmínky k registraci – sesbírat alespoň 10 000 podpisů, splnil. A tak Chmelár na slovenském ministerstvu vnitra odevzdal celkem 14 236 podpisů od občanů. Podle publicisty se podpisy vysbíraly ve velmi krátkém čase, v podstatě za šest týdnů.

V minulosti měl však Chmelár jistý problém s názvem hnutí. Původně se hnutí mělo nazývat pouze Socialisté, tento název však ministerstvo odmítlo zaregistrovat, jelikož politický subjekt se stejným názvem působil na Slovensku již v minulosti. Podle zákona totiž ministerstvo nemůže takovou stranu zaregistrovat, i když už dávno zanikla. Proto vznikl současný název Socialisté.sk, který dotyčný nechal ověřit a potvrdit úředníky. Se svým hnutím se Chmelár chce zúčastnit příštích parlamentních voleb v roce 2020.