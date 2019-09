První kroky na přehlídkovém mole od porodu: Moderátorka Alagič překvapila dokonalou postavou

Uvádí se, že novopečená maminka Jasmina, která před osmi týdny porodila Rytmusovi prvního syna Sanela, oslnila diváky jako modelka na jedné z přehlídek. Jednalo se o módní show návrhářky Jany Pištějové, která Jasmině navrhovala například svatební šaty. V těch Jasmina před několika měsíci řekla svému vyvolenému „ano“.

O fotografii, na které je zachycena v šatech z přehlídky, se tato kráska podělila na sociální síti.

„Včera měla naše úžasná umělkyně @pistejka 25 výročí své tvorby! Přeji Ti, Janka, abys v sobě pořád nacházela múzu, aby se vždy po oblečení tvých šatů v ženě probudila ta královna. Pro mě jsi studna neskutečně nádherných nápadů, lásky a dobra a toto všechno ať Tě provází minimálně dalších 25! Milujeme tě,“ napsala manželka Rytmuse k příspěvku.

Reakce na sociální síti

A jak je vidět z mnoha pozitivních komentářů, daný snímek mnohé nadchl. Uživatelky Jasmině ve svých reakcích záviděly její postavičku. A i další jí zahrnovali jen samou chválou.

„Tak dokonalá postava chvilku po porodu. Tleskám, jste mým vzorem,“ stojí v jednom z komentářů.

Jiní moderátorce lichotili, že je „krásná jako princezna“. „Jasmino, jsi jako víla. Krásná,“ píše další z uživatelů.

Některé z jejích sledujících ale dokázaly ocenit také tvorbu dané návrhářky: „Úplně jiný styl a střih šatů. Moc krásné a zvláštní.“

„Je radost tvořit pro tak úžasné ženy,“ píše návrhářka

K přehlídce se vyjádřila i sama návrhářka. Ve svém postu pak zmiňovala právě Jasminu.

„Je radost tvořit pro tak úžasné ženy, kterými jsem obklopena. Neberu to jako samozřejmost, všechny jste moje velká inspirace... Nejen Jasminka! @jasmina_alagic Rosteme spolu a učíme se, jak být lepšími, moudřejšími. U mě v backstage nevládnou hádky a závist. V takovém prostředí by se špatně tvořilo. Moje parta je přející. Není to možná typický showbyznys, ale my to takto máme a jinak bych to nechtěla,“ uvedla.

O tom, že na přehlídce panovala skvělá atmosféra, promluvila i sama Jasmina.

„Cítila jsem se velmi dobře, protože jsme tam byly ženy, které se už dlouho známe. Vždy tam je velmi dobrá atmosféra. To, že Janka měla 25. výročí své tvorby, byla věc, o které jsem si sama pro sebe řekla, že tam nemohu chybět,“ prohlásila pro portál pluska.sk.

Rytmus a Jasmina

Moderátorka navíc prozradila, že v době, kdy se procházela po mole, se o jejich společného syna staral Rytmus . „Starost o malého zvládá úplně fantasticky, stejně jako já. Jsme vyrovnaní, děláme všechno na 100 %, nejlépe, jak umíme. Paťo je úplně perfektní otec,“ uzavřela celou věc.

Rytmus se po rozchodu se zpěvačkou Darou Rolins bláznivě zamiloval do moderátorky Jasminy Alagič. Netrvalo to dlouho a pár se vzal. Manželům se nedávno narodil jejich první syn, Sanel.

Svatba Rytmuse a Jasminy se odehrála letos v květnu. Tato svatba byla dlouho očekávanou událostí, a dokonce by se dala označit za svatbu roku. Konala se na zámku v Pezinku. Rytmus a Jasmina však veřejnost o datu své svatby předem neinformovali, jelikož chtěli nejspíše prožít tento důležitý den v klidu a pohodě.