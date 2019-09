Blaha o vraždě Kuciaka: Pravda se jednou ukáže

Zaprvé položil otázku, komu vražda politicky vyhovovala a jestli Kočner je poslední článek v řetězu, nebo jen plnil pokyn někoho, kdo si přál na Slovensku převzít moc.

Navíc se zeptal, kdo vynáší informace ze spisů. Vzhledem k tomu, že maří vyšetřování, je možné, že má tento dotyčný něco společného s vraždou. Proč se od počátku v případě angažuje Lipšic? A proč při maření vyšetřování asistuje Monika Tódová a Deník N? Komu při tom slouží? Svým vlastníkům?

Blaha se podivil, proč ještě neodešli z politiky ti, kteří měli k údajnému objednateli nejblíže a kterým politicky radil? Proč neodstoupil Sulík a Matovič? Matovič, který strávil 6 hodin v debatě s Kočnerem, dokonce mluvil o ,,milníku, kterého dosáhli vraždou". Sulík byl Kočnerův nejbližší politický spojenec. A proč neodstoupil Beblavý, jehož údajně prostřednictvím svého sponzoringu SDKÚ platil Kočner?

Zeptal se také, proč se prezidentka Čaputová stále nechce vyjádřit, proč nepodala na Kočnera trestní oznámení za vyhrožování? Její poradce veřejně prohlásil, že jí Kočner vyhrožoval. Pokud by to oznámila na policii, zřejmě by Kočnera zadrželi a nikdy by pak nedošlo k vraždě Kuciaka. Necítí Čaputová výčitky svědomí? Nesouvisí to s jejími přátelskými kontakty na Kočnerovu rodinu?

Pátá otázka byla taková: Proč Tom Nicholson okamžitě po vraždě odvrátil stopu z hlavního podezřelého Kočnera na Italy? Za asistence své exmanželky Lucie Nicholsonové. Jak je možné, že hned poté zmizel Nicholson ze Slovenska? Souvisí to celé nějak s tím, že kdysi Kočner a Nicholsonová kuli pikle na lavičce a kdoví, kde ještě? Jaká je celková role Nicholsonových?

Pak se Blaha ptal, jak je možné, že hned po vraždě byly organizačně připraveny mimovládky, financované Eset, americkou ambasádou a Nadací otevřené společnosti, které za asistence prezidenta Kiska rozdmýchali na Slovensku Majdan? Jak to, že v předstihu vznikly všechny liberální projekty Esetu včetně Progresivního Slovenska, které z vraždy politicky profitovaly? Kdo co věděl o vraždě předem?

,,Jak je možné, že se nikdo neomluvil Robertu Ficovi za konspirační teorie o tom, že vláda má něco společného s vraždou? Jak je možné, že liberální média dále kritizují v souvislosti s vraždou Směr, ačkoliv je stále jasnější, že vražda politicky vyhovovala těm, kteří se dnes derou k moci?“ zněla sedmá otázka.

Blaha se také zeptal, proč média ignorují sms-ku Kočnera majiteli deníku SME z Penty, ve které ho informuje o ,,odjela ... ní ču..ka"? Je možné, že deník SME pouze chrání svého vlastníka?

Devátá otázka: Proč k vraždě došlo v době, kdy roste geopolitický zájem USA o totální kontrolu nad Slovenskem, což potvrzuje i příchod nové americké velvyslankyně, profesionálky se zkušenostmi z protiruské Gruzie? Nesouvisí politický rozvrat na Slovensku s tím, že USA potřebují servilní vládu, která odsouhlasí vojenské základny, umístí zde strategické zbraně proti Rusku a rozbije V4?

A zavěrečná otázka zněla takto: Proč Kiska nebyl schopen ani po týdnu od vraždy Kuciaka přerušit lyžovačku v Rakousku? Proč dostal potom pokyn k rozeštvávání Slovenska? Proč nikdo neřeší zjevné politické propojení organizátorů protestů a jeho politické strany? Proč nadále takové hyeny tančí na hrobě dvou mladých lidí?

Vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky

Slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni v únoru 2018 ve svém domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Policie za hlavní motiv vraždy označila novinářovu práci. Kuciak se zabýval podezřeními z údajných daňových podvodů, které se týkaly i lidí blízkých nejsilnější vládní straně Směr sociální demokracie.

Ján Kuciak je prvním zavražděným novinářem na Slovensku. V souvislosti s tímto případem proběhly v zemi velké demonstrace. V souvislosti s politickou krizí odstoupilo nejprve několik vysocepostavených příznivců Roberta Fica zmiňovaných při vyšetřování vraždy Kuciaka a poté také samotný premiér se souhlasem prezidenta Andreje Kisky.