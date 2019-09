Vyšetřování vraždy slovenského novináře Kuciaka a jeho snoubenky bylo ukončeno

Uvádí se, že advokáti poškozených mají tento týden možnost seznámit se se spisem. Příští týden tak mají učinit zase obhájci obviněných. Obě strany pak mohou podat návrh na doplnění dokazování, které posoudí vyšetřovatel. Poté má spis poputovat k vyšetřovateli, který rozhodne o podání obžaloby.

K věci se vyjádřil i advokát Lipšic, který uvedl:

„Pokud si vzpomínáte, tak na poslední tiskové konferenci prokurátoři říkali, že by rádi podali obžaloby do skončení trvání vazby, tedy do konce října.“

Naopak policie se k věci vyjádřit nechtěla. Argumentovala tím, že vyšetřování komentuje výhradně Úřad speciální prokuratury. Mluvčí úřadu Jana Tökölyová pak prohlásila, že disponují informací, že probíhá seznamování s výsledky vyšetřování.

Objednání vraždy Kuciaka

Více informací k případu poskytli dohlížející prokurátoři už na tiskové konferenci v létě. Jejich předpoklad, že všechny zúčastněné strany v září seznámí s výsledky vyšetřování, se splnil.

Podnikatele Mariána Kočnera obvinili z objednání vraždy Kuciaka, při níž zemřela i jeho snoubenka, dne 8. března tohoto roku. Kuciakovu likvidaci si měl objednat kvůli jeho novinářské práci. Obvinění jsou kromě Kočnera ale také bývalý policista Tomáš Szabó, bývalý profesionální voják Miroslav Marček, podnikatel Zoltán Andruskó a překladatelka Alena Zsuzsová.

Ačkoliv se policie původně domnívala, že byl střelcem Tomáš Szabó, v dubnu se ke střelbě nečekaně přiznal Miroslav Marček. To ale vyšetřování nijak neohrozilo. V současnosti tedy vyšetřovatelé pracují s verzí, že střílel Marček.

Vražedná zbraň sice zatím nebyla nalezena, ale policie už ví, že byla upravena. Našli totiž její původní část, která ležela v řece v Kolárovu.

Threema a další podezření

Uvádí se, že policie během vyšetřování zajistila několik desítek tisíc zpráv z Kočnerovi Threemy. Některé zjištěné informace vedly k zahájení dalšího vyšetřování, pravděpodobně ze zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Ke komunikaci existuje i znalecký posudek, ale speciální prokuratura odmítla prozradit, co v něm bylo.

„Komunikaci považujeme za důvěryhodnou a je důvodem pro zahájení několika trestných řízení nejen v této věci,“ řekl na tiskové konferenci prokurátor o Threemě.

Proto policie již v srpnu zajistila mobilní telefony dnes už bývalé státní tajemnici Monice Jankovské, soudkyni Krajského soudu v Bratislavě Andreji Haitové, která je sestrou Jankovské, soudci Okresního sudu Bratislava I. Vladimíru Sklenkovi a soudkyni Okresního soudu Bratislava III Miriam Repákové.