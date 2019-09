Andrej Danko v Kazachstánu: Nebojme se jít na východ

Šéf parlamentu rovněž připomněl, že má v úterý vystoupit v hlavním bloku na 4. summitu předsedů parlamentů euroasijských zemí v Kazachstánu.

„Vystoupit v hlavním bloku, čtvrtý nebo pátý po prezidentovi a hlavních gestorech této akce, je pro Národní radu SR čest. Není to o osobě, ale o tom, že nás, Slováky, na těchto trzích velmi dobře vnímají a máme velký prostor pro rozvíjení spolupráce,“ řekl Danko novinářům a dodal: „Pokud někdo říká, že se naši podnikatelé uplatní na Západě, tak říkám, že už jsme ssi dost dlouho v EU, abychom si uvědomili, že musíme hledat své trhy, své odbytiště. Potenciál v Kazachstánu je obrovský.“

Možné oblasti spolupráce

Danko mimo jiné prozradil, že se mu podařilo iniciovat příchod dalších evropských lídrů na summit. To jej podle jeho názoru staví do pozice, ze které se dá těžit v oblasti rozvíjení investic, například v zalesňování.

„Slovensko je historicky státem, ve kterém byly první školy lesnictví. Je zde velký zájem o systém zalesňování, jsou zde intenzivní kontakty se státními lesy. Budu se snažit, aby i s něčím takovým Slováci prorazili,“ konstatoval.

Zároveň Danko uvedl, co nechápe a co jej stále velmi mrzí.

„Co mě opravdu velmi mrzí, je to, že někdy není pochopeno, když říkám: „Pojďme, nebojme se jít na východ“,“ připomněl šéf slovenského parlamentu.

Dodal také, že na summitu zjišťuje, že problémy, které trápí například Čínu, Indonésii, Rusko či Kazachstán, jsou stejné jako ty jejich. „Je to otázka bezpečnosti v digitálním prostoru, zachování míru a spolupráce, vybudování Hedvábné stezky, což znamená rychlejší zboží do Evropy,“ dodal.

Program Andreje Danka

Podle informací se Danko v pondělí zúčastnil také oficiálního oběda s předsedou dolní komory kazašského parlamentu (Mažilisu) Nurlan Nigmatulinem, na kterém vystoupili místní umělci se slovenskými písněmi.

„Připravili nám několik podpůrných doprovodných akcí, všude máme dveře otevřené. Pak se to v těchto zeměpisných šířkách mnohem lépe přenáší do podnikatelských sfér, anebo možná do vzdělávání. Máme velké možnosti,“ podotkl Danko a dodal, že věří, že jednou lídři těchto zemí zavítají i do Bratislavy.

Dále se slovenský politik setkal také s předsedkyní horní komory kazašského parlamentu (Senátu) Darigou Nazarbajevovou a předsedou vlády Kazachstánu Askarem Maminem.

Velvyslanectví Kazachstánu v Bratislavě

Uvádí se, že heslem úterního setkání předsedů parlamentů euroasijských zemí je: „Větší Eurasie: Dialog. Důvěra. Partnerství.“ Účastníci jednání představí svou vizi a také způsoby, jak trvale zajistit udržitelný rozvoj euroasijského prostoru. Kromě NR SR bude na summitu zastoupeno i několik dalších parlamentů, například ty z Rakouska, Maďarska, Francie, Německa, Itálie, Japonska či Ruska

Nedávno se objevily informace o tom, že se má v Bratislavě v tomto roce otevřít velvyslanectví Kazachstánu. Uvedl to ředitel tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR Juraj Tomaga.

Kazachstán tak bude prvním státem Střední Asie, který bude mít své diplomatické zastoupení na Slovensku.

„Toto bezpochyby pomůže dalšímu prohlubování dialogu s Kazachstánem ve všech oblastech společného zájmu,“ pronesl Tomaga.

Kazachstán je lídrem regionu Střední Asie vzhledem ke svému nerostnému bohatství, ekonomickému potenciálu a mezinárodní autoritě. Rozvoj vztahů s touto zemí, jakožto i ostatními státy regionu, hraje podle resortu diplomacie významnou roli ve východní dimenzi zahraniční politiky Slovenska.