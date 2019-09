„Stihla ohrozit naše dobré vztahy s Českou republikou." Blaha k 100 dnům prezidenství Zuzany Čaputové

Dnes 23. září první slovenská prezidentka Zuzana Čaputová slaví 100 dní ve funkci. Politolog Ľuboš Blaha si nebral servítky a poukázal na všechno, co v úřadě stihla.

Přesně před sto dny 15. června 2019 nová hlava Slovenska Zuzana Čaputová složila slib, převzala funkci od Andreje Kisky a stala se tak první ženou v čele státu. Slovenský politolog a poslanec Národní rady SR této události věnoval svůj nedělní příspěvek na Facebooku.

Slovenská Barbie

Zaprvé Blaha ocenil šaty první prezidentky. „Mezi její nejpamátnější činy patřilo to, že si oblékla modré šaty, červenobílé šaty a fialové šaty. Barbie v čele státu. Zvláště je třeba vyzdvihnout její státnický instinkt při výběru účesu a volbě lodiček. Zuzka se do dějin politického myšlení zapíše jako zakladatelka nového politického směru – barbiezmu,“ připomněl politik vzruch médií kolem zevnějšku Čaputové.

Zuzana Čaputová na cestách či pokyn od Velkého bratra

Politik okomentoval i mezinárodní politiku nové slovenské prezidentky.

„Stihla ohrozit naše dobré vztahy s Českou republikou, Maďarskem, Polskem, Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací. To, co Kiskovi trvalo čtyři roky, tato panička zvládla za 100 dní. Pokyn zněl jasně. Od Velkého bratra,“ uvedl.

Na kolenou se doplazila do centrály NATO, aby prohlásila, že NATO chrání lidská práva, připomněl návštěvu Bruselu v červenci, kdy Čaputová hovořila s Jensem Stoltenbergem i o posilování evropské části Severoatlantické aliance.

Blaha zavzpomínal i na cestu do Paříže a setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem: „Vypusinkovala francouzského prezidenta za to, jak utopil v krvi protesty žlutých vest.“

„Šla se pomuckat s ukrajinským prezidentem a ani slůvko o banderovcích, politickém pronásledování opozice, masakru v Oděse, nebo likvidaci vlastních občanů na Donbasu. Jen ťuťulimuťuli,“ okomentoval návštěvu slovenské prezidentky Ukrajiny a její diskuzi s Volodymyrem Zelenským.

Na co možná zapomněla?

Politik dále poukazuje na to, že Čaputová ani slovo neřekla na adresu Saúdské Arábie či Spojených států.

„Nač by hovořila o Saúdské Arábii, která masakruje jemenské děti? Nač by hovořila o tom, že zbraně Saúdům posílají Američané a Britové.

Nač by řešila, co páchá Amerika vůči Venezuele, Íránu či Kubě. Všechny ty šílené americké sankce, které likvidují lidské životy. To nevadí, důležité je, jaké si vezme Zuzka dneska šatičky.“

Šatičky, poté ústavní soud

Podle politologa by Zuzana Čaputová už dávno měla jmenovat soudce Ústavního soudu své země, který stále nepracuje v kompletním složení.

„Princeznička umí být i tvrdohlavá. Sice už dávno mohla jmenovat soudce Ústavního soudu, aby konečně mohl fungovat, ale ona si dupla nožičkou - dokud parlament nezvolí všechny, z nichž má vybírat, nic nebude dělat. A tak máme ústavní soud v paralýze a Zuzanka si zkouší nové šatičky. Ehm, priority,“ napsal.

Hrdina Kováč a odstoupení Jankovské

Blaha připomněl i jmenování velvyslancem Slovenské republiky ve Spojených arabských emirátech syna bývalého prezidenta Michala Kováče, který dle něj s Mariánem Kočnerem někdy páchal podvody.

„V domácí politice jsme se dozvěděli, že nejhorší osoba na světě je Monika Jankovská, neboť ji zmínil Kočner ve své sms komunikaci. Ale v ten samý den jsme se dozvěděli, že nejlepší velvyslanec na světě je podle naší ctěné prezidentky Kočnerův kumpán Michal Kováč ml., neboť o tom se Kočner v smskách nezmiňuje - s ním pouze páchal podvody.

Logika nechápe. Problém jsou smsky, ne zločiny. Zuzko, jedeš!“

Zavzpomínal tak i na bývalou náměstkyni slovenského ministra spravedlnosti Moniku Jankovskou, která letos 3. září z funkce musela odstoupit kvůli informacím o komunikaci mezi ní a Mariánem Kočnerem.

Shrnutí

Na konci příspěvku Blaha porovnal Zuzanu Čaputovu s bývalým prezidentem ČR Václavem Havlem a posoudil její vztah k Washingtonu.

„Ona je takový náš Havel v sukni. Všichni na západě ji chrání, protože vědí, že je jejich. Svůj národ nesnáší, nejraději by žila v nějaké liberální Americe. Slouží Velkému bratrovi a obhajuje americké války. A vypouští jen naučené fráze o lidských právech. Co lepšího nám sem mohli Američané dosadit?“ zeptal se na závěr rétoricky slovenský politolog Ľuboš Blaha.

Čaputová je nejdůvěryhodnějším politikem

Minulou neděli 22. září portál pravda.sk zveřejnil nejnovější průzkum agentury Focus pro relaci TV Markíza Na telo, který probíhal od 11. do 17. září. Na otázky odpovídalo 1027 Slováků. Dle výsledků slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové věří 56 procent dotázaných. Slovenský premiér Pellegrini tentokrát získal důvěru 46 procent. Třetí místo získal bývalý prezident a současný předseda strany Za lidi Andrej Kiska s počtem procent 32.

Tím pádem se prezidentka Zuzana Čaputová stala nejdůvěryhodnějším politikem Slovenské republiky.