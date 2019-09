S Čaputovou hodnoty nesdílím, měla by víc vnímat Zemana, vzkázal Danko z Kazachstánu

Slovenský předseda parlamentu Andrej Danko (SNS) prohlásil, že kdyby byl na místě současné prezidentky Zuzany Čaputové, udělal by některé věci jinak. Vysvětluje to tím, že každý z nich zastává jiné hodnoty. Uvedl to během své návštěvy Kazachstánu, když měl ohodnotit prvních sto dnů Čaputové na postu prezidentky, píší slovenská média.