„Postupně se ponořuji do té drogy, netlačím na pilu.“ Lídr Progresivního Slovenska má zase co vysvětlovat

Slovenský portál Hlavné správy píše, že se nedávno na YouTube objevilo video, v němž Truban na přednášce před studenty hovoří o drogách. Dokonce se sám přiznal k užívání těchto omamných látek.

„To je zase něco, co mě naučily drogy. Když máš bad trip (špatný stav po užití drogy, pozn. red.), tak to není něco, co bude trvat celý život. Takže vím, že když je mi jako by špatně v rodinném životě nebo v podnikání, tak vím, že to přejde,“ prohlásil Truban.

Na jiné přednášce zase dotyčný vysvětloval svou cestu k úspěchu následovně: „Vždy to lidem vysvětluji na principu drog. To, jak fungují drogy, chlast a taková studentská zábava, to stejné můžete aplikovat na úspěch v práci.“

Milník ve slovensko-čínských vztazích: Chmelár promluvil o detailech konverzace s čínským velvyslancemhttps://t.co/SVaxPJV3mG — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. září 2019

Truban a jeho pozitivní názor na drogy

Na daném videu, které se nyní objevilo na sociálních sítích, je vidět, jak se Truban před mládeží opět nekriticky až velmi pozitivně vyjadřuje o drogách:

„Zjišťoval jsem, zda už náhodou neexistuje nějaký takový způsob hackování, který náš mozek oblbuje, ale zároveň je účinný, a zda se z něj dá poučit. A díky mé dlouhodobé práci a mým zkušenostem jsem na to přišel. Existuje. Ano, jsou to drogy,“ tvrdí.

Dodal také, že takovou drogou je například marihuana, přičemž z kapsy vytáhl nějaký sáček, zřejmě se zmiňovanou drogou. Poté pokračoval:

„Je to kokain, LSD, ale to tady pro jistotu nemám.“

To však nebylo zdaleka vše, co Truban na videu k drogám dodal. I následně pokračoval ve velmi pozitivním komentáři.

„Tyto drogy jsou úplně super softwary, které nám hackují a oblbují náš mozek,“ řekl.

Páteční protesty na Slovensku a v zahraničí shromáždily tisíce lidí. Organizátoři vyzvali Kováčika, aby odstoupil https://t.co/ClqDYwd9Sz pic.twitter.com/vwh5qRAB9R — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 21. září 2019

​Později se dokonce dotyčný přiznal, že i on sám se „namotává na různé látky“: „První, první dávka. To je to nejdůležitější, co udělat. Co to znamená, co si myslíte, proč já? Já jsem strašně namotávačský typ na kupu všelijakých látek.“

Současný člen Progresivního Slovenska dále poučoval mladé studenty, jak brát drogy. „To je základní princip – dát si tu první dávku. Není to jen o tom množství, co si dáte, ale také o tom, jak to uděláte.“

„To, co chci říct, je – princip první dávky opakovaně aplikovat i na toto. Zezačátku, nejen to, že já jsem si tu první dávku dal jen tak jemně, když nepatřím k těm pěti procentům, k těm nadrtěným lidem, tak i ty další dávky si dávám velmi, velmi pozvolna, pomaličku, úplně easy. Dávám si to, kdy se mi chce. Postupně se ponořuji do té drogy, netlačím na pilu,“ prohlásil Truban.

Bude následovat trest?

Při těchto slovech daného politika se tak vyvstává otázka, zda se nejedná o nějaký z trestných činů. Jeho slova o drogách totiž vůbec nevyznívají pro mládež varovně, nýbrž spíše pozitivně. Dokonce dává drogy za příklad, jak dosáhnout v životě úspěchu.

Pellegrini o podniku U.S. Steel Košice: Sloužila jim jako dojná kráva https://t.co/NAGVkpBJkh



© AP Photo / Riccardo Pareggiani pic.twitter.com/E9LZb6aQO5 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19. září 2019

​Trestní zákoník Slovenské republiky ale ve věci Šíření toxikomanie hovoří jasně.

„Ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, nebo ho v tom podporuje, anebo, kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. Odnětím svobody na tři roky až osm let bude pachatel potrestán, pokud spáchá čin uvedený v odstavci 1, a to vůči chráněné osobě, nebo veřejně,“ stojí v dokumentu.

Nejde však o první Trubanovo video, u kterého by se mohlo jednat o trestný čin. Podle daného portálu však policie ani prokuratura dosud vůči tomuto počínání nijak nezakročili.