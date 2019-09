Slovensko připravuje zásadní reformu zdravotnictví. Co se má stát?

Slovenský premiér Peter Pellegrini se po mimořádném jednání vlády rozhodl, že spolu s ministryní Andreou Kalavskou pošlou reformu zdravotnictví do parlamentu.

Uvádí se, že slovenská vláda schválila reformu nemocnic, která se do parlamentu dostane ještě před volbami.

„Dlouho jsme řešili, zda půjdeme do tohoto posledního boje a zda máme jít s reformou do parlamentu. Dnes jsme dospěli k závěru, že ji schválíme a že ji pošleme do parlamentu,“ řekl premiér Pellegrini.

Pellegrini tvrdí, že reformu nemocnic musí předložit bez ohledu na to, jaký je politický cyklus.

„Nemůže to být ovlivněno strachem, zda získáme nebo nezískáme podporu,“ dodal.

Pokud by se měl zákon měnit a mělo by dojít ke snížení jeho kvality, pak premiér s ministryní mohou reformu z parlamentu stáhnout. Premiér bude ještě přesvědčovat poslance Směru-SD, aby ji podpořili. Ti jsou podle něj ochotni o podpoře mluvit.

Řekl také, že informoval předsedu Směru-SD Roberta Fica, že reformu schválí. „Doufáme, že stejně rozumně se zachová i parlament,“ říká Pellegrini. Neřekl však jasně, zda Směr-SD reformu podpoří.

Kalavská: Reforma by pacienty bolet neměla

Cílem reformy nemocnic není podle ministryně Kalavské ohrozit zdravotní péči na Slovensku, nýbrž ji zlepšit. Tvrdí, že pacienta by bolet neměla a dodává, že v současnosti se již realizují kroky k tomu, aby ji nepocítili. Respektive, aby ji pocítili tak, že již nebudou bloudit v systému slovenského zdravotnictví.

Kalavská připomíná, že reforma, která nemá v současnosti jistou politickou podporu v parlamentu, se připravovala tři roky a stojí za ní odborníci a osobnosti slovenského zdravotnictví. Věří, že kromě odborného konsensu se podaří najít i ten politický. Uchází se nadále o podporu koaličních i opozičních stran. Avizovala, že je připravena vysvětlovat každou větu reformy, stejně jako je připravena akceptovat změny, které ji vylepší.

„Mě trápí a nejsem ochotná smířit se s tím, že slovenský pacient umírá častěji než ten evropský. I on má právo na dobrou dostupnou kvalitní zdravotní péči,“ konstatovala.

Kalavská rovněž upozornila na to, že bez reálné změny to nejde. Přiblížila také, že nově by mělo být definováno, jak dlouho budou pacienti maximálně moci čekat na jednotlivé zákroky.

Pellegrini zůstává premiérem

Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini nedávno ustál pokus opozičních poslanců, v čele s předsedou OĽaNO Igorem Matovičem, o odvolání. Za přijetí návrhu o jeho odvolání hlasovalo 62 poslanců ze 131 přítomných. K odvolání Pellegriniho bylo přitom zapotřebí celkem 76 hlasů. Premiér hlasování osobně sledoval.

Opozice ho o křeslo chtěla připravit proto, že nenavrhl odvolání Moniky Jankovské z postu státní tajemnice Ministerstva spravedlnosti SR. Jankovská totiž figurovala v kauze údajné komunikace s Mariánem Kočnerem, který je obviněný z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka.