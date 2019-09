Novela zákona o Ozbrojených silách SR: Jednotlivé úkoly OS SR by měly být upřesněny a doplněny

Ministerstvo uvedlo, že si jisté změny vyžádala jak praxe, tak dynamicky se měnící bezpečnostní prostředí, i různorodost úkolů vykonávaných Ozbrojenými silami Slovenské republiky.

Slovenští vojáci by se tak nově mohli podílet na plnění úkolů v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Schválení zákona by ozbrojeným silám umožnilo budovat organizační struktury určené k tomuto účelu. Zároveň by mohly v dané oblasti spolupracovat s Vojenským zpravodajstvím. Zajištění kybernetické bezpečnosti vyplývá také z členství Slovenska v NATO.

Co by se podle návrhu mohlo změnit?

Uvádí se také, že by podle daného návrhu mohl slovenským vojákům velet i velitel zahraničních sil nebo mezinárodní organizace, jejímž členem Slovensko je.

​Změnu zákona podle ministerstva vyžaduje také praxe, například během účasti SR na mezinárodních cvičeních v zahraničí. Nové znění zákona by mělo obsahovat i upřesnění úkolů, kvůli kterým mohou být vojáci vysláni do zahraničí. V návrhu jsou doplněny i ​​případy podpory zahraničních ozbrojených sil na slovenském území.

Upřesnit by se údajně měly i kategorie narušitele vzdušného prostoru v návaznosti na stupeň nebezpečnosti takového narušitele. Pokud posádka zaznamená na palubě letadla protiprávní zásah, pak by podle návrhu mohl být letecký objekt označen za pravděpodobného narušitele veřejného prostoru, aniž by byl dříve uveden jako podezřelý narušitel vzdušného prostoru.

„Stupeň nebezpečnosti narušitele a časová tíseň vyžadují realizaci opatření a postupů ozbrojených sil použitelných proti pravděpodobnému narušiteli vzdušného prostoru,“ zdůvodnil resort.

Jak zatraktivnit dobrovolnou vojenskou přípravu?

Za pravděpodobného narušitele vzdušného prostoru tak má být podle návrhu považován i objekt kvalifikovaný jako podezřelý narušitel, který nekomunikuje s příslušným orgánem řízení letového provozu nebo velitelem pohotovostního letadla, případně signalizuje čin protiprávního zásahu na palubě.

Uvádí se, že zatraktivnit dobrovolnou vojenskou přípravu by mohlo proplácení cestovních nákladů na návštěvu rodiny během výcviku. Voják by na něj měl nárok jednou za čtyři týdny, a to právě během dobrovolné vojenské přípravy. Tuto výhodu by mohl uplatnit při návštěvě rodiny na Slovensku, a to buď manželky, manžela, dětí nebo rodičů.

Kromě toho dané ministerstvo slibuje proplacení jízdenky 2. třídy veřejné dopravy vlakem nebo pravidelnou autobusovou linkou. Novinkou v rámci dobrovolné vojenské přípravy má být i osobní identifikační karta.

Po schválení parlamentem a po podpisu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové by zákon mohl nabýt účinnosti již 1. února 2020.