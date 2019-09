Policie zveřejnila video z místa nehody MiG-29. Stíhačka letěla s ostrou municí, potvrdil Gajdoš

Podle informace slovenského ministra obrany dvě stihačky MiG-29 vzlétly v 18:10 hodin, aby absolvovali pravidelný vzlet v ostré pohotovosti.

„Shodou okolností šlo o cvičný vzlet, který byl realizován na základě výzvy Uedem-u. V 19:12 hodin jeden MiG-29 přistál na letišti Sliač, druhý z důvodu dramatického zhoršení počasí byl navigován na záložní letiště v Bratislavě,“ uvedl.

Ministr ocenil profesionalitu pilota v kritické situaci. „Předtím, než se stihl katapultovat, nasměroval pád letadla do neobydlené oblasti, kde nevznikly škody na životech ani majetku civilnímu obyvatelstvu,“ pověděl Gajdoš. Dodal, že šlo o jednoho z nejzkušenějších pilotů. „V této chvíli mohu říci, že šlo o jednoho z nejzkušenějších pilotů našich vzdušných sil, který měl nalétáno přibližně 1200 letových hodin,“ napsal ministr ve svém příspěvku na Facebooku.

Ministr také promluvil, že havarovaný MiG-29 vzlétl s ostrou municí, která je při každém letu, ať už cvičném nebo ostrém, zavěšena na stíhačce. „Na cestě je náš pozemní personál ze vzdušných sil včetně specialistů na leteckou munici. Vše musí být zajištěno tak, aby personál v blízkosti havarovaného letadla i civilisté nebyli vystaveni nebezpečí,“ řekl dříve Gajdoš.

Policie na sociální síti informovala, že důvodem havárie stíhačky mohl být nedostatek paliva, upozornila však na to, že se tak mohlo stát i v důsledku poruchy. Gajdoš tyto informace nepotvrdil. „Je zbytečné o možných příčinách nehody nyní diskutovat. Na místo nehody stíhačky byla vyslána nezávislá komise, která vyšetří všechny okolnosti. Veškerá komunikace se zaznamenala a bude se vyšetřovat, nyní nevíme, co bylo příčinou. Možná nějaká hlášení byla, ale všechny záležitosti musí prošetřit komise, kdo co hlásil, to vše se zaznamenává. Když budou příčiny známy, zveřejníme je, nemáme důvod to zamlčovat," konstatoval Gajdoš.

V souvislosti s nehodou cvičné lety všech stíhacích letounů MiG-29 jsou momentálně pozastaveny, avšak pohotovostní systém NATINAMDS je plně zabezpečený. Informovala o tom mluvčí ministerstva obrany SR Danka Capáková.

Stíhací letadlo havarovalo přibližně v 21.30 hodin v části obce Nové Sady - Ceroviny. Po pádu začalo hořet, na místě zasahovalo 12 hasičů z Nitry. Po pár minutách se jim podařilo požár uhasit.