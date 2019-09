Gajdoš uvedl, kdy budou převezeny trosky stíhačky MiG-29. Promluvil také o chybě ve dříve uvedeném harmonogramu

Gajdoš informoval, že pilot stíhacího letadla, který se katapultoval, je ve stabilizovaném stavu a bude převezen do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici.

„Pilota budou moci v nemocnici navštívit jeho nejbližší, manželka a dva nezletilí synové," dodal.

Podle slov ministra pokračuje vyšetřování a zajišťování místa nehody podle plánu, nezávislý vyšetřovatel a komise včetně dozorujícího prokurátora dělají vše pro to, aby byla nehoda stíhačky objektivně vyšetřena. Trosky havarovaného letadla včetně munice by se mohly začít transportovat již během pondělí.

„Samozřejmě za předpokladu, že vše půjde bezproblémově. Trosky letadla budou uloženy v hangáru na letišti Sliač, kde budou k dispozici dalšímu vyšetřování události,“ potvrdil.

Dřívější informace o tom, že letadlo bylo ve vzduchu od 18:10 do 21:30 a že od 19:12 do 21:30 nemohlo přistát, některé uživatele internetu uvedla do rozpaků. Ministr na dnešní tiskovce opravil nesprávně poskytnutý harmonogram vzletu obou stíhaček, který vznikl záměnou UTC času používaného v letectví a slovenského času.

„Obě stíhačky vzlétly ve 20:10, létaly společně. Jelikož se rapidně zhoršilo počasí, vrátily se na letiště ve Sliači. Jednomu letadlu se ještě podařilo přistát, druhé to už nestihlo a pokračovalo na záložní letiště v Bratislavě. Nehoda se stala přibližně v 21:30,“ řekl Gajdoš.

Nehoda ho podle vlastních slov utvrdila v tom, že je třeba pokračovat v realizaci dlouhodobého plánu výstavby a rozvoje Ozbrojených sil SR. „Proto jsem rád, že realizujeme i projekt nákupu nových amerických stíhaček F-16. V modernizaci vzdušných sil i v dalších projektech je třeba tímto způsobem pokračovat, protože zastaralá technika může přispět k dalším nehodám,“ dodal ministr.

Havarovaný MiG-29 začal po pádu hořet, na místě zasahovalo 12 hasičů z Nitry. Ministr potvrdil, že havarované letadlo vzlétlo s ostrou municí. „Šlo o cvičný let letadel s výzbrojí. Některá munice mohla vybuchovat a také vybuchovala. Vše jsme však dohledali, nebezpečí dalších výbuchů nehrozí,“ uvedl náčelník generálního štábu Daniel Zmeko.

Podle informací Policie SR může za nehodu také nedostatek paliva. „Finální příčina bude vyšetřována, jde zatím o předběžnou informaci,“ dodala policie na Facebooku.