Hlina: Matovič je v televizi častěji než reklama mobilních operátorů

Dříve se Matovič obrátil na zástupce mimoparlamentní SMK (Strany maďarské komunity), aby projednali s jeho stranou vytvoření společné kandidátky do parlamentních voleb. Podle předsedy OĽaNO by spolupráce obou stran mohla přispět k „poražení mafie ve volbách“.

Avšak podle výsledků průzkumu agentury Focus, který společnost připravila pro pořad Na tělo, vychází, že společná kandidátka OĽaNO a SMK má docela špatné šance pro vítězství. Asi 85 % Slováků by odmítlo za kandidátku hlasovat, jen 8,2 % by nad volbou uvažovalo a podpořilo by ji asi 1 %.

Mezi stoupenci stran návrh společné kandidátky také nezískal velkou podporu – 61,1 % voličů OĽaNO a 57 % voličů SMK bylo proti. Uvažovalo by o volbě v případě OĽaNO jen 24,4 %, v případě SMK – 27,4 %.

„Matovič položí Maďary na lopatky“

„Ať to stojí cokoliv a ať nám to i přinese jedno procento ve volbách. Volič SMK je antificovský, a pokud má takový volič zůstat odstrčený v koutě ve finální bitvě o Slovensko, tak to bude mimořádně nezodpovědné,“ okomentoval Matovič spojení s SMK.

Alojz Hlina si však myslí, že „Matovič takto položí Maďary na lopatky“. „Matovič je v televizi častěji než reklama mobilních operátorů. A trend je zoufalý. Už to unavuje, už těch deset let bylo hodně v politice. Nevím kolik milionů je pryč a nic z toho. Už to lidi nebaví,“ sdělil šéf KDH.

Parlamentní volby na Slovensku proběhnou 29. února 2020.

Matovičovi se nepodařilo odvolat premiéra

Nedávno se slovenští opoziční poslanci v čele s předsedou OĽaNO Igorem Matovičem pokusili odvolat premiéra Petera Pellegriniho. To se však nepodařilo - pro přijetí návrhu o odvolání hlasovalo 62 poslanců ze 131 přítomných. K odvolání Pellegriniho bylo přitom zapotřebí celkem 76 hlasů. Premiér hlasování osobně sledoval.

Opozice chtěla Pellegriniho o křeslo připravit proto, že nenavrhl odvolání Moniky Jankovské z funkce státní tajemnice Ministerstva spravedlnosti SR. Jankovská totiž figurovala v kauze údajné komunikace s Mariánem Kočnerem, který je obviněný z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka.